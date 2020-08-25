彰化也有Uber叫車服務 不用再搭白牌車了

彰化縣從24日起，也有Uber可搭了，目前約有150輛營業車，依彰化縣多元計程車運價費率，收費下限比照一般計程車運價，起跳100元，而台中市起跳是85元，因Uber車種不同而有不同級距，上限是一般收費的兩倍，還可以自提包車費率，十分便利。

台中及彰化、南投是同一個Uber營業區，目前有約800多輛白底紅字車牌的營業車，原本只有在台中申請設立，彰、投民眾欲搭車，只能從台中叫車回彰化、南投，無法從彰化、南投叫車，而Uber多元計程車業者在彰化縣申請設立，從本月24日起開通營運後，彰化縣民可以透過Uber叫車平台，提供叫車服務。

今年2月中旬，彰化縣爆發台灣首件新冠肺炎首件死亡病例，死者是白牌車司機，也因此衍生監理單位加強白牌車管理，而多元計程車申請設立，即可解決非法白牌計程車。彰化縣政府工務處表示，Uber在彰化申請設立叫車平台後，其他計程車車隊也評估前來彰化申請設立，彰化民眾能搭乘的計程車也就更多元而方便了。

目前擔任彰化縣計程車商業同業公會理事長的中天衛星車隊公司負責人洪照勳，是彰化縣第一個專營多元計程車隊業者，他說，彰化縣現在已有約150輛車加入行列，其中約100輛在北彰化，預定年底再增加到800輛，為慶祝Uber車隊平台在彰化開通營運，特別提供新用戶4趟5折的乘車優惠，輸入優惠序號「我愛彰化」即可享有優惠。

洪照勳說，Uber迎合時代潮流，使用APP派車，有安全、舒適及速度快等優點，還可視不同車型選擇，以及包車服務，而且可以信用卡付帳，不必掏錢找錢，十分方便，還有不同優惠措施。