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盧秀燕開源節流奏效 可舉債空間今年多207億

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府今年舉債空間加大，讓市府各單位喘口氣。圖／台中市政府提供
台中市政府今年舉債空間加大，讓市府各單位喘口氣。圖／台中市政府提供

台中市議會財政經濟委員會今天審查財政局2019年總決算，財政局長羅仙法指出，2019決算舉債空間增至299億元，市府可以稍喘口氣。羅仙法說，市長盧秀燕要求各單位控管，把財政弄好，在建設與社福持續下，不要債留子孫。

財政經濟委員會今天審查財政局本年度追加預算及去年的總決算，委員會初審通過。財政局長羅仙法表示，2019年總決算歲入數本來是422多億，但決算收入430億，增加7億多，主要是遺產稅及贈與稅增加。

歲出部份，財政局最主要是整個市府每年付舉債的利息，財政局2019年歲出預算是8億多，但去年因全世界利率往下調整，實際支付利息6.9億，實際少支出1億0900萬。

羅仙法表示，至於台中市可以舉債空間，在2019年底台中市可舉債空間只有88億元，今年2月再估，各單位在開源節流下估出來舉債有92億已增加4億。

羅仙法表示，現在為2021年的預算編列準備，盤點舉債空間有多少，目前可舉債空間299億元，比去年底多了207億，慢慢增加的原因為GDP成長及開源節流。

羅仙法表示，市府在開源節流已見成效，目前可舉債達299億，如果盧市府像前市府每年平均舉債205億，現在舉債空間大概只剩下零頭。

羅仙法表示，台中市2018年舉債決算1258億，去年未償餘額1317億，比以多些，但增加幅度減少，市長盧秀燕要求要各單位做好債務管理是重點工作，為了台中好，持續社福與建設但又不能擴大舉債，不能債留子孫。

台中市 盧秀燕

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