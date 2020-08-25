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南投班班有冷氣需1億配合款 林明溱掛保證承擔

中央社 / 南投縣25日電

了解學校裝冷氣先期作業，南投縣長林明溱今天到南投國中視察電力系統評估，林明溱說，雖然縣府需自籌新台幣1億多元配合政策，「但配合款，縣長一定會承擔，請各校放心」。

落實政府「班班有冷氣」政策，林明溱、國民黨立法委員許淑華、馬文君、台灣電力公司南投區營業處長李宣昌等人，前往南投國中會勘電力改善評估盤點作業。林明溱說，透過全縣國中小電力系統盤點，了解各校未來裝冷氣前負載是否足夠、老舊線路有無必要重整等問題，藉系統評估與改善，為裝冷氣做好準備。

許淑華說，除裝設冷氣，電力線路整理也需要經費補助，經她向中央反映，由台電公司為校園設備盤點，而冷氣電費未來也是學校壓力，國民黨團將提案中央全額補助；馬文君說，校園裝冷氣後，用電負載可能很大，為求用電安全，電力改善盤點作業非常重要。

縣府教育處表示，教育部請各縣市今年9月底前完成國中、國小電力改善盤點，並規劃111年2月底前完成高中以下學校電力系統改善及冷氣裝設，因此，9月22日前會同台電、電機技師、電器檢驗及承裝業者組成盤點勘查小組，到全縣173所學校了解新裝設冷氣迴路、西曬、頂樓教室通風、老舊電力系統改善、加裝能源管理系統、太陽能光電系統等現況，以利爭取中央補助。

教育處表示，教育部以中央統籌分配稅款核定南投縣國中小電力系統改善共1億2400萬元，及前瞻基礎建設特別預算匡列學校電力系統及冷氣裝設共8億9352萬元，縣府自籌1億1043萬元，由中央及縣府共同編列11億多元，改善南投173校、4800多間教室電力系統及裝設冷氣，實現「班班有冷氣」政策。

李宣昌說，南投國中採用三相四線220/380V供電，台電最高可供到499kw，初步評估可負擔增加的迴路；另外，由於行政院指示，由台電公司協助校園內線安全檢查，外線設備則由台電免費施作。

台電 林明溱

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