暑假家長喘口氣 彰化縣51校舉辦專屬特教生育樂營
暑假進入尾聲，彰化縣和群國中今天舉辦專屬於特教學生的育樂營，讓家長有喘息時間，活動包括手作和探索課程，建立學生空間概念、訓練敏捷反應、增強手眼協調外，也有助培養互助合作的團體默契。
彰化縣長王惠美今天參與和群國中為期3天的「慢飛陪伴育樂營」，王惠美說，今年暑假彰化縣有51所學校辦理「慢飛陪伴育樂營」，197位愛心小天使陪伴570位特殊教育學生，活動可以互相瞭解及關懷，讓愛包圍彰化慢飛天使。
｢慢飛陪伴育樂營活動｣中縣府推動融合教育舉辦「當我們同在一起」戶外活動，增進慢飛天使的家庭親子關係、辦理「童畫心世界」繪畫比賽發掘孩子內心深處美麗世界，也有「夯才藝FUN異彩競賽」讓才藝有揮灑空間的舞台以及「特殊教育表揚大會」等，縣府指出，學校活動中心、運動場等會逐步修建，讓學生有更好的活動空間。
和群國中校長吳錫銘表示，縣府近兩年挹注和群國中的經費，讓教育能夠更進步，這次育樂營課程安排滾球、烘焙、手工藝等活動，讓孩子有更多元的接觸、探索，帶給學生充實的假期生活。
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