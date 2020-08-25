暑假家長喘口氣 彰化縣51校舉辦專屬特教生育樂營

暑假進入尾聲，彰化縣和群國中今天舉辦專屬於特教學生的育樂營，讓家長有喘息時間，活動包括手作和探索課程，建立學生空間概念、訓練敏捷反應、增強手眼協調外，也有助培養互助合作的團體默契。

彰化縣長王惠美今天參與和群國中為期3天的「慢飛陪伴育樂營」，王惠美說，今年暑假彰化縣有51所學校辦理「慢飛陪伴育樂營」，197位愛心小天使陪伴570位特殊教育學生，活動可以互相瞭解及關懷，讓愛包圍彰化慢飛天使。

｢慢飛陪伴育樂營活動｣中縣府推動融合教育舉辦「當我們同在一起」戶外活動，增進慢飛天使的家庭親子關係、辦理「童畫心世界」繪畫比賽發掘孩子內心深處美麗世界，也有「夯才藝FUN異彩競賽」讓才藝有揮灑空間的舞台以及「特殊教育表揚大會」等，縣府指出，學校活動中心、運動場等會逐步修建，讓學生有更好的活動空間。