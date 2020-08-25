葡萄枝藤處理讓農民頭痛 彰化環保局協調推河川地分解

彰化縣進入葡萄修剪期，傳統農民時常將廢棄枝條露天燃燒或隨意丟棄，彰化縣環保局近期協調河川用地提供堆置，自然分解，但有的鄉鎮公所認為葡萄枝藤屬於農業廢棄物，應委託民間專門處理業者載送，農業單位也輔導農民就地處理循環再利用。

彰化溪州焚化爐主要處理家戶垃圾，彰化環保局曾發現有清潔隊將碾碎後的葡萄藤偷運進焚化爐，環保局長江培根說，考量到農民需求，特地請託第四河川局提供裸露用地，以試驗方式堆置葡萄藤，讓枝條隨時間分解，但地方公所考量到沒有明確收費標準未能配合運載，後來協調其他葡萄產地清潔隊，讓葡萄藤廢棄物有去處。

彰化縣葡萄面積占全台之冠約1200公頃，又以溪湖鎮、大村鄉、埔心鄉栽培面積最多，目前進入葡萄修剪期，為冬果作準備。有葡萄農反應鄉鎮公所清潔隊不願幫收葡萄藤，江培根說，最好的方式是田間就地粉碎，或由農民自主運載到定點統一處理。

葡萄農吳武銘說，就地處理還需要有破碎機器成本1、20萬，若是以友善農法栽種，擔心修剪完的枝條留在果園有病菌，還是希望由清潔隊能幫忙載去他處集中處理。

彰化縣府農業處為輔導農友處理廢棄葡萄枝條，這個月也與台中區農業改良場、大村鄉農會等到果園示範以乘坐式割草機、樹枝打碎機就地破碎葡萄廢棄枝條，再搭配台中區農業改良場「木黴菌液肥」，可加速田間葡萄廢棄枝條分解，讓樹勢快速恢復，鼓勵讓農業廢棄資材在田間循環再利用。