台中彩券行老闆捐出頭獎紅包 豪氣加碼千萬成立基金會

台中市大里區的爆米發彩券行6月16日開出大樂透頭獎，一人獨得 1.06億，得主包了30萬大紅包送給彩券行，但彩券行老闆薛寶國不但全數捐出，還更為豪氣的加碼捐出1千萬元成立「 財團法人台中市彩光華人教育基金會」，並表示因為如果沒有經營投注站，坐輪椅重殘的他可能會面臨中高齡失業；有了公益彩券的生意，讓他的生活有了很大的改善，因此基於飲水思源，發心要透過基金會發輝彩券之光，並推廣學習。

薛寶國說，年輕時原本經營小客車租賃，後來因為看到「超輕飛機」有商機，也想學習駕駛和經營，未料因發生意外，由空中墜落，他也因為雙腿受傷，成為身障人士。

18年前電腦彩券成立，他隨之加入經營，生活有了改善，同時與友人共同買賣小套房出租，至今已累積58間，雖然也都還有貸款中，但他因為思及應飲水思源，以及因為學習改變了他的命運，因此相信也可以改變更多人的命運，於是就以這些小套房進一步貸款，籌得一千萬元成立彩光華人教育基金會，以做為推廣之用。而取名彩光，也就是「發揚彩券光輝」的意思。

薛寶國上午在會計師簽證，以及社會局和台彩公司見證下，完成基金會的基金捐贈儀式。

對於彩券得主捐出的30萬元，薛寶國分成3份分別捐給社會局協助老人、中華兒童慈善會照顧兒童和新成立的彩光華人教育基金會，並表示，未來只要彩券行因為投注者中獎給出的紅包，也一律捐出，以示祝福其他人也會中獎。