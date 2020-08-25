快訊

台裔參議員蓮舫結束27年婚姻 日網友：她老公解脫了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中彩券行老闆捐出頭獎紅包 豪氣加碼千萬成立基金會

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里區的爆米發彩券行老闆薛寶國不但把紅包全數捐出，還更為豪氣的加碼捐出1千萬元成立「 財團法人台中市彩光華人教育基金會」。圖／薛寶國提供
台中市大里區的爆米發彩券行老闆薛寶國不但把紅包全數捐出，還更為豪氣的加碼捐出1千萬元成立「 財團法人台中市彩光華人教育基金會」。圖／薛寶國提供

台中市大里區的爆米發彩券行6月16日開出大樂透頭獎，一人獨得 1.06億，得主包了30萬大紅包送給彩券行，但彩券行老闆薛寶國不但全數捐出，還更為豪氣的加碼捐出1千萬元成立「 財團法人台中市彩光華人教育基金會」，並表示因為如果沒有經營投注站，坐輪椅重殘的他可能會面臨中高齡失業；有了公益彩券的生意，讓他的生活有了很大的改善，因此基於飲水思源，發心要透過基金會發輝彩券之光，並推廣學習。

薛寶國說，年輕時原本經營小客車租賃，後來因為看到「超輕飛機」有商機，也想學習駕駛和經營，未料因發生意外，由空中墜落，他也因為雙腿受傷，成為身障人士。

18年前電腦彩券成立，他隨之加入經營，生活有了改善，同時與友人共同買賣小套房出租，至今已累積58間，雖然也都還有貸款中，但他因為思及應飲水思源，以及因為學習改變了他的命運，因此相信也可以改變更多人的命運，於是就以這些小套房進一步貸款，籌得一千萬元成立彩光華人教育基金會，以做為推廣之用。而取名彩光，也就是「發揚彩券光輝」的意思。

薛寶國上午在會計師簽證，以及社會局和台彩公司見證下，完成基金會的基金捐贈儀式。

對於彩券得主捐出的30萬元，薛寶國分成3份分別捐給社會局協助老人、中華兒童慈善會照顧兒童和新成立的彩光華人教育基金會，並表示，未來只要彩券行因為投注者中獎給出的紅包，也一律捐出，以示祝福其他人也會中獎。

彩券行 紅包 台中市

延伸閱讀

男子詐騙彩券行投注運動彩 警循線逮捕

唐氏症基金會發表中秋禮盒 籲幫唐寶寶圓夢

再婚討紅包 她人不到「包1600元」被新娘嗆不夠

大樂透頭獎開在來富貴彩券行 老闆：有拜有保庇！

相關新聞

台中彩券行老闆捐出頭獎紅包 豪氣加碼千萬成立基金會

台中市大里區的爆米發彩券行6月16日開出大樂透頭獎，一人獨得 1.06億，得主包了30萬大紅包送給彩券行，但彩券行老闆薛...

3大基金執行率偏低 中市朝野齊轟

台中市府3大基金的平均地權、重劃與區段徵收作業基金，108年度可用預算數是93億8千多萬元，結果支付31億7千多萬，執行...

台中市大智路貫通在即 交通規畫待發

台中市大智路8月底即可打通，讓台中火車站的前、後站真正貫通，中市交通局長葉昭甫昨表示，已規畫公車新路線，另計程車與無障礙...

彰標售高鐵段土地 吸回流台商投標

彰化縣府預定9月28日辦理彰化高鐵特定區區段徵收可建築用地標售，共有田中鎮高鐵段 461 地號等 39 筆土地，面積約1...

官邸區用地價值高 南投縣擬換地開發

南投縣府正打算將藍田街市地重劃抵費地，與目前縣長官邸區主管宿舍用地「交換」，並變更縣府綜合大樓地目從機關用地改為多功能建...

埔心鄉民氣養豬戶偷排汙水 欲封排水口不成

彰化縣埔心鄉羅厝村等3村村民受不了養豬場涉嫌長期偷排，雇2輛混凝土車打算封住汙水排放口，養豬戶派人鎮守，村民自力救濟行動...

第一桶金／俞曉翔攻宅商機 熟食多賣3成

在台中各市場專賣熟食的「傅記上海小菜」，第一代傅雲鳳姐妹經營已打出知名度，但兩人年紀漸長，傅雲鳳兒子俞曉翔是海軍軍官，不...

熱傷害 人和果樹壞了了

雖已入秋天氣仍熱，人和果樹都受到熱傷害，二周前有4人因熱衰竭陸續送到衛福部豐原醫院，其中還有兩人住院治療，醫師表示，天氣...

防空汙打假球？ 中市府：新草案進行中

「爭好氣聯盟」等環保團體昨到台中市府抗議，指中央已把生煤管制條例撤掉部分條文，讓市府無法有效管制空汙，市府應提出新版台中...

台74線草湖交流道 後年完工

交通部長林佳龍昨天主持台74線台中市草湖交流道動土典禮，草湖交流道共增設4處匝道，工程經費約6億元，預計2022年11月...

下班撞見死傷車禍 白衣天使出手救今獲表揚致謝

今年父親節凌晨，南投縣發生一起酒駕車禍事故，當時台中醫院護理師許莉淇下班經過，見狀馬上停車，為遭車禍撞飛且失去生命徵象的...

「幸福鵲橋」不來電！ 彰化市七夕情人節情詩朗誦殺風景

為迎接七夕情人節，彰化市公所特別將長達1公里的八卦山天空步道，以絢麗的銀河光雕打造成幸福鵲橋，今晚在天空步道7號入口，還...

熱門新聞

環狀線最後一塊拼圖 北市明起舉辦東環段公聽會

新冠肺炎防疫意外收穫 新北登革熱、屈公病疫情止步

嘉義市10大事故路口這路段有5處 9月路口安全大執法

三義垃圾車遭退運來回百公里 只因夾雜資收物

八德三元宮前改單行道 已取締80件最高開罰1800元

2020新北市河海音樂季 9月12日起連4周43組樂手飆唱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。