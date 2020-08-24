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下班撞見死傷車禍 白衣天使出手救今獲表揚致謝
今年父親節凌晨，南投縣發生一起酒駕車禍事故，當時台中醫院護理師許莉淇下班經過，見狀馬上停車，為遭車禍撞飛且失去生命徵象的草屯公所民政課長林炯欽急救，林最後雖傷重不治，但其妻兒仍十分感謝，今天在公所頒發感謝狀給許時，當面致謝。
林炯欽7日辦完父親節表揚活動，晚上與鎮代表陳家財去吃宵夜，8日凌晨1點多，陳騎車載林欲回家，行經碧山路時，遭27歲盧姓男子開車撞擊，陳和林當場被撞飛，盧男肇逃後投案，3人酒測值都超標。
事故發生時，許莉淇從台中下班開車要回草屯住家，停車協助，對已失去呼吸心跳的林炯欽急救CPR，直到救護人員到場才換手，林最後雖不治，但許見義勇為，草屯鄉公所及林的家屬都相當感謝。
草屯鎮公所今天由鎮長簡景賢代表公所頒贈感謝狀給許莉淇，台中醫院副院長林紹雯陪同許出席時表示，救人是護理人員天職，許的無私奉獻就是最佳體現，她相信每一個護理人員遇到也都會這樣做。
林炯欽的妻子和長子、長女得知公所要表揚許，他們也前往公所利用這機會向許當面鞠躬致謝，並準備紅包表達謝意，但許婉謝紅包，僅撕下紅包袋的一角代表「已經收下感謝」；林的長子也向當天第一時間幫忙報案的莊姓軍人致謝。
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