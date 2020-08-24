「幸福鵲橋」不來電！ 彰化市七夕情人節情詩朗誦殺風景

為迎接七夕情人節，彰化市公所特別將長達1公里的八卦山天空步道，以絢麗的銀河光雕打造成幸福鵲橋，今晚在天空步道7號入口，還舉辦「幸福鵲橋愛情詩展」開幕典禮，沒想到約7點時，詩人正在朗誦，突然「不來電」約半小時，不僅現場摸電，連天空步道也黑漆漆，活動也匆匆結束，並在復電後，又斷斷續續停電。

彰化八卦山向來為傳為情人禁地，為打破魔咒，市公所近年來的七夕情人節前後，在天空步道打造光廊，營建成情人聖地，除了民眾前往欣賞光雕，感受浪漫外，本月22日還辦未婚聯誼，有125對男女報名參加，還一起走在天空步道幸福鵲橋上。

今晚6點20分，市公所邀請14位橫跨各世代的詩人在天空步道朗誦情詩，與民眾來場浪漫相會，由市長林世賢主持。林世賢表示，光雕已在8月1日起正式點燈，每天的晚上6點半起至9點半，將浪漫照亮至9月30日；而在天空步道七號出口處，結合在地青農、異國美食與手作文創的「幸福．漫步．食光市集」，也會繼續於每周六、日的下午4點至晚上9點，持續開市至9月30日截止。

林世賢強調，市公所今年特別敦請知名詩人路寒袖策劃「愛情詩展」，14位詩人個個來頭都不小，吳晟、康原、蕭蕭三人都得過磺溪文學獎貢獻獎，而路寒袖本身則是賴和文學獎得主，這些不僅在彰化，更是具全國代表性的文學大獎。

除上述4位，另有江自得、沈花末、吳櫻、林秀蓉、林德俊、陳思嫻、然靈、劉峰松、翁金珠夫婦、顏艾琳等，皆為各文學獎獲獎無數的作家，也是在各領域各領風騷的文化人。