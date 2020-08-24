產業專區很搶手 彰化高鐵特定區土地標售投標熱烈

彰化縣政府預定9月28日辦理彰化高鐵特定區區段徵收可建築用地標售，包括田中鎮高鐵段 461 地號等 39 筆土地，面積約17公頃，包括住宅、第一及第二種產業專區，雖然新冠肺炎疫情仍有再起可能，但縣府地政處表示，由於標售標的地點好，交通便利，已吸引許多回流台商及中北部廠商前來投標，希望能打破今年4月的17億多元標售成績。

縣府地政處土地開發科長柯熙光說，彰化高鐵特定區區段徵收可建築用地共有66公頃，歷次已標出21公頃，剩餘45公頃，此次再標售17公頃，標售標的第二產業專區最大筆是2.8公頃，第一產業專區0.18公頃，而住宅區小則適合小家庭，大筆則可分割建築。

此次標售的住宅用地底價每坪8.4萬元、第一種產業專區每坪11萬元，第二產業專區10萬元起，仍維持前次標售底價，由於幾次標售都有搶標熱況，柯熙光說，考慮下次標售將調高底價，因此民眾要好好把握這次標售機會。

彰化縣政府今年4月辦理彰化高鐵特定區區段徵收可建築用地標售，由於正值新冠肺炎疫情期間，原擔心會影響標售成績，結果42筆土地標出13筆，面積為5.9797公頃，共標得地價款17億4604多萬元，反而創下歷年來最好標售成績。

柯熙光說，由於廠商設廠需地殷切，加上彰化高鐵特定區交通便利等優勢，預期產業專用區的標售狀況會更搶手，不乏回流台商及中北部廠商紛紛前來投標，預期會有一番搶標熱況。相關資訊可查詢彰化縣政府地政處網站。