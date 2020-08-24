福壽山農場長經營農場有成近日卻要被調職 場長說隨緣

退輔會福壽山農場長巫嘉昌到任3年多，行銷農場有一套，很多宣傳內容都自己親力親為，退輔會最近一紙公文要調離他，被外界傳出是為了安插人事，巫嘉昌今天說，他對職務看得很淡，一切隨緣。

退輔會最近的公文指出，福壽山農場長由副場長陳靖儒代理，內容未說明新場長接位人選，和場長巫嘉昌新職務，外傳場長職務有多人有意願，而巫嘉昌有農委會等專業背景，和退輔會泛軍系背景不同。

巫嘉昌在福壽山農場長任內3年多，積極行銷推廣福壽山的生態旅遊，也成功行銷觀星等深度旅遊，這次被調職農場場長職務，有同事為他抱不平。