台中港外港區擴建計畫說明會 漁民憂心生計受影響

台中港外港區擴建計畫第一期的說明會，今天在梧棲漁港舉辦，台中梧棲和龍井區共200多位漁民到場，他們擔心港區擴建，會影響漁場與漁民權益，並帶來高污染、高危險產業；台中港務分公司表示，漁民意見將帶回整理，會辦環評。

台中港務分公司工程處長張欽聰主持說明會，台中港務分公司表示，配合台電增建LNG發電機組，為方便LNG船等靠泊裝卸，將外廓防波堤，回填航道疏浚的土方，填土造陸，可為港區增加約160公頃土地，開發單位是港公司與台電公司。

現場有漁民說，擔心此開發案會影響漁場，也指責港務分公司劃地為王影響魚場，漁船如誤入港區範圍區域，就被海巡單位開罰，有人被罰過2次共20萬元，漁民陳建鈺表示，未來錨泊區範圍會再擴增，是否有進行環評，要說清楚講明白。