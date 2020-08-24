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台中港外港區擴建計畫說明會 漁民憂心生計受影響
台中港外港區擴建計畫第一期的說明會，今天在梧棲漁港舉辦，台中梧棲和龍井區共200多位漁民到場，他們擔心港區擴建，會影響漁場與漁民權益，並帶來高污染、高危險產業；台中港務分公司表示，漁民意見將帶回整理，會辦環評。
台中港務分公司工程處長張欽聰主持說明會，台中港務分公司表示，配合台電增建LNG發電機組，為方便LNG船等靠泊裝卸，將外廓防波堤，回填航道疏浚的土方，填土造陸，可為港區增加約160公頃土地，開發單位是港公司與台電公司。
現場有漁民說，擔心此開發案會影響漁場，也指責港務分公司劃地為王影響魚場，漁船如誤入港區範圍區域，就被海巡單位開罰，有人被罰過2次共20萬元，漁民陳建鈺表示，未來錨泊區範圍會再擴增，是否有進行環評，要說清楚講明白。
台中區漁會漁民代表趙朝森表示，台中港務分公司歷經多次限縮漁場面積，他請開發單位針對多次開發滅失漁場及本次擴港計畫，限縮漁船作業面積釐清，依法給漁民一個合理補償，避免漁民走上街頭抗爭；台中港務分公司表示，外廓防波堤預計2026年完工，會辦理環評，漁民的意見整理後帶回向上呈報。
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