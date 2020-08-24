快訊

三大族群限定 60萬份600元紙本藝fun券31日起登記抽籤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中港外港區擴建計畫說明會 漁民憂心生計受影響

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中港外港區擴建計畫第一期公開說明會，今天在梧棲漁港舉辦，200多位漁民到場參加，記者游振昇／攝影
台中港外港區擴建計畫第一期公開說明會，今天在梧棲漁港舉辦，200多位漁民到場參加，記者游振昇／攝影

台中港外港區擴建計畫第一期的說明會，今天在梧棲漁港舉辦，台中梧棲和龍井區共200多位漁民到場，他們擔心港區擴建，會影響漁場與漁民權益，並帶來高污染、高危險產業；台中港務分公司表示，漁民意見將帶回整理，會辦環評

台中港務分公司工程處長張欽聰主持說明會，台中港務分公司表示，配合台電增建LNG發電機組，為方便LNG船等靠泊裝卸，將外廓防波堤，回填航道疏浚的土方，填土造陸，可為港區增加約160公頃土地，開發單位是港公司與台電公司。

現場有漁民說，擔心此開發案會影響漁場，也指責港務分公司劃地為王影響魚場，漁船如誤入港區範圍區域，就被海巡單位開罰，有人被罰過2次共20萬元，漁民陳建鈺表示，未來錨泊區範圍會再擴增，是否有進行環評，要說清楚講明白。

台中區漁會漁民代表趙朝森表示，台中港務分公司歷經多次限縮漁場面積，他請開發單位針對多次開發滅失漁場及本次擴港計畫，限縮漁船作業面積釐清，依法給漁民一個合理補償，避免漁民走上街頭抗爭；台中港務分公司表示，外廓防波堤預計2026年完工，會辦理環評，漁民的意見整理後帶回向上呈報。

台中港外港區擴建計畫第一期公開說明會，今天在梧棲漁港舉辦，200多位漁民到場參加，記者游振昇／攝影
台中港外港區擴建計畫第一期公開說明會，今天在梧棲漁港舉辦，200多位漁民到場參加，記者游振昇／攝影

漁民 環評 梧棲

延伸閱讀

港警執法大動作逮捕 黃之鋒擔心下一個就是他

駐瑞典代表強調 與索馬利蘭互設代表處必要性

防貝魯特大爆炸重演 塞內加爾要移除港區硝酸銨

蓬萊港區新LOGO亮相 22日舉行「夏日派對」拚觀光

相關新聞

台中港外港區擴建計畫說明會 漁民憂心生計受影響

台中港外港區擴建計畫第一期的說明會，今天在梧棲漁港舉辦，台中梧棲和龍井區共200多位漁民到場，他們擔心港區擴建，會影響漁...

南投藍田街市地重劃9月完工 縣府擬換地活化開發

為有效利用縣有地，南投縣政府評估將藍田街市地重劃「抵費地」和縣長官邸區塊的主管宿舍用地「交換」開發，同時研擬變更縣府綜合...

草湖匝道動土顏寬恒後邊坐 林佳龍送暖感謝他付出

交通部長林佳龍上午主持「台74線大里及霧峰地區增設匝道工程」動土典禮，他表示，匝道預計111年底完成，未來可以增加屯區霧...

環團質疑中市府「打假球」環局：新版防空汙條例進行中

環團「爭好氣聯盟」今在市府前抗議「敲鍋喊話」，指8月中以來連續夏日霾害讓台中市民難以忍受，質疑台中市府團隊「打假球」，究...

明潭電廠微水力、太陽光電雙管齊下 每小時發880度電

台電公司配合政府近年來一直鼓勵開發綠能發電，不但夏季光電、冬季風電外，也推動水資源開發，自行開發建置相關微水力設施，明潭...

彰縣羅厝村民要封排放口 養豬場派人看守令鎩羽歸

彰化縣埔心鄉羅厝村等三村的村民陳情和抗爭16年，始終無法請羅厝大排上游的養豬戶遷場，村民自力救濟，昨天雇用兩輛混凝土車打...

9/13「高美跟著風車跑」CP值高 捐3張發票即可報名

9月13日「靚！高美9/13跟著風車跑」即日起網路報名，或當天捐3張7-8月或9-10月間的發票，即可現場報名參加。主辦...

照料9旬嬤守護斷指弟 15歲徐玉娟獲全國孝行獎

南投縣國姓鄉北山國中學生徐玉娟與其弟貼心母親患有背傷，共同照料9旬祖母和家中養鹿工作，未料徐小弟今年元月卻遭牧草裁切機絞...

台中大智路8月底通車 大車站交通規劃萬箭齊發

台中市大智路今年8月底打通！台中火車站前後站真正貫通，無縫接軌，交通局長葉昭甫表示，公車丶計程車及無障礙設施前後站呼應，...

中市民間垃圾清運漲價 57件檢舉只罰2件

因焚化爐相繼歲休，近日狂漲，引起社區大樓管委會、市場攤商陳情抗議，中市環保局調查，清運業者有70多家，其中確有33家漲價...

芬園僅16.7％接自來水 4年後鳥嘴潭人工湖完工即有解

中部各縣市自水來普及率多超過95%，唯獨彰化縣芬園鄉目前僅16.7%，是全台之中的「後段班」。

921廢墟治安死角 埔里找解方

南投縣埔里鎮中正市場在921地震後受損嚴重，卻因產權複雜未拆除重建，荒廢至今，鋼筋外露且堆滿垃圾，成為街友、毒品人口聚集...

熱門新聞

MOOVO電動單車來了！ 新北淡水下午5點上線

承億文旅插旗日月潭 無畏疫情逆勢標下景聖樓

陳福海選在八二三成立協會 外界懷疑為縣長選舉布局

新冠肺炎防疫意外收穫 新北登革熱、屈公病疫情止步

為亞洲步道大會暖身 林佳龍連2天走訪淡蘭古道

獨／新北推Moovo 公司創辦人是王金平女婿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。