台74線草湖交流道動工 可望帶動台中屯區發展

台74線增設草湖交流道匝道工程今天動土，預計民國111年11月完工，交通部長林佳龍說，將有效疏導交通，帶動台中屯區發展，交通部也啟動整體路網改善計畫，盼讓中彰投均衡發展。

台74線快速道路於台中市大里溪以南至霧峰地區路段，未設置出入口匝道與區域道路銜接，交通部公路總局將增設草湖交流道及聯絡道，於聯絡道兩側分別設置一組鑽石型交流道，工程經費約新台幣6億元。

工程今天舉辦動土典禮，林佳龍、公路總局長許鉦漳、台中市副市長陳子敬、立委何欣純與當地民意代表等人都出席。

林佳龍接受媒體聯訪時表示，台74線作為台中市的動脈交通，也帶領大里、霧峰地區發展，草湖交流道完工後，將有效疏導當地交通、帶動屯區發展。交通部也啟動台74線路廊整體評估與規劃，未來將增設十九甲、六順橋匝道。

他指出，台74線可串聯國道1號、3號與4號，甚至未來串聯國道6號，讓台中整個高、快速公路網可以串聯起來四通八達。北台中的公路網，經過舉辦花博與幾項重大工程，包括國4豐潭段、國1連接74號線空中匝道，可說是規劃完整。

林佳龍說，南台中的部分，74號線接國道3號甚至國道6號，在中彰投這個地方，也啟動高公局與公路總局整體路網改善計畫，希望讓南台中未來也能交通四通八達，帶動中彰投均衡發展。