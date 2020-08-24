草湖匝道動土顏寬恒後邊坐 林佳龍送暖感謝他付出

交通部長林佳龍上午主持「台74線大里及霧峰地區增設匝道工程」動土典禮，他表示，匝道預計111年底完成，未來可以增加屯區霧峰、大里和太平的交通便利性，交通部同時也規劃進行十九甲和六順橋的匝道設計，和草湖匝道形成台74線的廊道，總經費達12億元。台74線未來也將進一步串聯一、三、四和六號國道，讓台中的高快速網道路可以連結起來，交通四通八達。

前立委顏寬恒在立委任內對匝道爭取頗力，且是自其父顏清標立委任內即爭取；上午他出席活動時，卻被主辦活動的公路總局安排坐在幾位立委助理後方的第二排座位區內，也未獲邀致詞和共同動土，令人感受到政治的冷暖。所幸林佳龍、立委何欣純致詞時，都分別為他送暖，感謝他的努力和付出，何欣純還強調「建設不分藍綠」。

顏寬恒會後說，歡喜做、甘願受，座位之事他不會介意，但慶幸台中軟體園區終於有了對外便利的交通，對於未來的發展將有很大的幫助。

何欣純說，當年她擔任市議員時，還懷著身孕參與工程會勘，如今孩子已就讀國中，匝道終於動工，爭取的過程「就像照顧孩子般時時刻刻盯著」。她也感謝市府團隊協助進行用地取得及聯外道路，相信兩年後溪南地區上萬民眾通行會更便利。

負責監造的公路總局第二區養護工程處人員簡報時指出，草湖匝道以大里區的「中山路延伸工程」為連絡道路，在路口兩側分別設置一組完整的簡單鑚石型交流道，以有效分擔省道台3線的車流量，方便民眾上下台74線。