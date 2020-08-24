快訊

直播／2020米其林指南頒獎！頤宮連三年榮獲三星

歐洲最後獨裁者的大空降？白俄軍方威脅出兵鎮壓15萬示威者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

草湖匝道動土顏寬恒後邊坐 林佳龍送暖感謝他付出

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
交通部長林佳龍（右二）上午主持「台74線大里及霧峰地區增設匝道工程」動土典禮，曾爭取該工程的前立委顏寬恒未獲邀共同動土。記者黃寅／攝影
交通部長林佳龍（右二）上午主持「台74線大里及霧峰地區增設匝道工程」動土典禮，曾爭取該工程的前立委顏寬恒未獲邀共同動土。記者黃寅／攝影

交通部長林佳龍上午主持「台74線大里及霧峰地區增設匝道工程」動土典禮，他表示，匝道預計111年底完成，未來可以增加屯區霧峰、大里和太平的交通便利性，交通部同時也規劃進行十九甲和六順橋的匝道設計，和草湖匝道形成台74線的廊道，總經費達12億元。台74線未來也將進一步串聯一、三、四和六號國道，讓台中的高快速網道路可以連結起來，交通四通八達。

前立委顏寬恒在立委任內對匝道爭取頗力，且是自其父顏清標立委任內即爭取；上午他出席活動時，卻被主辦活動的公路總局安排坐在幾位立委助理後方的第二排座位區內，也未獲邀致詞和共同動土，令人感受到政治的冷暖。所幸林佳龍、立委何欣純致詞時，都分別為他送暖，感謝他的努力和付出，何欣純還強調「建設不分藍綠」。

顏寬恒會後說，歡喜做、甘願受，座位之事他不會介意，但慶幸台中軟體園區終於有了對外便利的交通，對於未來的發展將有很大的幫助。

何欣純說，當年她擔任市議員時，還懷著身孕參與工程會勘，如今孩子已就讀國中，匝道終於動工，爭取的過程「就像照顧孩子般時時刻刻盯著」。她也感謝市府團隊協助進行用地取得及聯外道路，相信兩年後溪南地區上萬民眾通行會更便利。

負責監造的公路總局第二區養護工程處人員簡報時指出，草湖匝道以大里區的「中山路延伸工程」為連絡道路，在路口兩側分別設置一組完整的簡單鑚石型交流道，以有效分擔省道台3線的車流量，方便民眾上下台74線。

所增設的4處匝道各配置一車道，每座匝道長約425公尺、寬6.5公尺，引道全長373公尺；橋梁上部結構採場鑄預力箱型梁橋，下部結構採單柱式橋墩及直接基礎工程。工程經費約6億元，工期840日曆天，預計111年11月完工。

交通部長林佳龍（左四）上午主持「台74線大里及霧峰地區增設匝道工程」動土典禮，曾爭取該工程的前立委顏寬恒未獲邀共同動土。記者黃寅／攝影
交通部長林佳龍（左四）上午主持「台74線大里及霧峰地區增設匝道工程」動土典禮，曾爭取該工程的前立委顏寬恒未獲邀共同動土。記者黃寅／攝影
前立委顏寬恒（左排第二，藍衣）雖亦曾為爭取台74線草湖匝道奔走，但因為非現任立委，而被安排在立委陳柏惟的助理座位後方。記者黃寅／攝影
前立委顏寬恒（左排第二，藍衣）雖亦曾為爭取台74線草湖匝道奔走，但因為非現任立委，而被安排在立委陳柏惟的助理座位後方。記者黃寅／攝影
台74線草湖匝道上午歡喜動土，曾為爭取該匝道奔走的前立委顏寬恒被安排在左側第二排，且未獲邀致詞。記者黃寅／攝影
台74線草湖匝道上午歡喜動土，曾為爭取該匝道奔走的前立委顏寬恒被安排在左側第二排，且未獲邀致詞。記者黃寅／攝影

何欣純 林佳龍 顏寬恒

延伸閱讀

談桃機整建 林佳龍：整合三航廈成超大型機場

北北基軌道路網 林佳龍：協調成立溝通平台整體規畫

軌道建設競合爭議 林右昌：支持中央邀北北基坐下談

北北基軌道建設 林佳龍：成立路網政策溝通平台協調3市

相關新聞

草湖匝道動土顏寬恒後邊坐 林佳龍送暖感謝他付出

交通部長林佳龍上午主持「台74線大里及霧峰地區增設匝道工程」動土典禮，他表示，匝道預計111年底完成，未來可以增加屯區霧...

環團質疑中市府「打假球」環局：新版防空汙條例進行中

環團「爭好氣聯盟」今在市府前抗議「敲鍋喊話」，指8月中以來連續夏日霾害讓台中市民難以忍受，質疑台中市府團隊「打假球」，究...

明潭電廠微水力、太陽光電雙管齊下 每小時發880度電

台電公司配合政府近年來一直鼓勵開發綠能發電，不但夏季光電、冬季風電外，也推動水資源開發，自行開發建置相關微水力設施，明潭...

彰縣羅厝村民要封排放口 養豬場派人看守令鎩羽歸

彰化縣埔心鄉羅厝村等三村的村民陳情和抗爭16年，始終無法請羅厝大排上游的養豬戶遷場，村民自力救濟，昨天雇用兩輛混凝土車打...

9/13「高美跟著風車跑」CP值高 捐3張發票即可報名

9月13日「靚！高美9/13跟著風車跑」即日起網路報名，或當天捐3張7-8月或9-10月間的發票，即可現場報名參加。主辦...

照料9旬嬤守護斷指弟 15歲徐玉娟獲全國孝行獎

南投縣國姓鄉北山國中學生徐玉娟與其弟貼心母親患有背傷，共同照料9旬祖母和家中養鹿工作，未料徐小弟今年元月卻遭牧草裁切機絞...

台中大智路8月底通車 大車站交通規劃萬箭齊發

台中市大智路今年8月底打通！台中火車站前後站真正貫通，無縫接軌，交通局長葉昭甫表示，公車丶計程車及無障礙設施前後站呼應，...

中市民間垃圾清運漲價 57件檢舉只罰2件

因焚化爐相繼歲休，近日狂漲，引起社區大樓管委會、市場攤商陳情抗議，中市環保局調查，清運業者有70多家，其中確有33家漲價...

芬園僅16.7％接自來水 4年後鳥嘴潭人工湖完工即有解

中部各縣市自水來普及率多超過95%，唯獨彰化縣芬園鄉目前僅16.7%，是全台之中的「後段班」。

921廢墟治安死角 埔里找解方

南投縣埔里鎮中正市場在921地震後受損嚴重，卻因產權複雜未拆除重建，荒廢至今，鋼筋外露且堆滿垃圾，成為街友、毒品人口聚集...

矗立半世紀 梨山耶穌堂啟動修復

台中市和平區「梨山耶穌堂」被列歷史建築，在海拔2011公尺更是國內最高教堂，只是建物51年十分老舊，中市文化局與參山國家...

靜宜聖母堂、東海路思義 校園教堂打卡熱點

中部不少知名教堂，不只可作禮拜，也成為打卡熱點，包括東海大學路思義教堂，靜宜大學的主顧聖母堂，還有日月潭教堂等，與在地景...

熱門新聞

免繞遠路！板橋浮洲樂群路終於通了

MOOVO電動單車來了！ 新北淡水下午5點上線

承億文旅插旗日月潭 無畏疫情逆勢標下景聖樓

陳福海選在八二三成立協會 外界懷疑為縣長選舉布局

為亞洲步道大會暖身 林佳龍連2天走訪淡蘭古道

復育原生植物 新北農業局盼能在全市綻放

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。