環團質疑中市府「打假球」環局：新版防空汙條例進行中

環團「爭好氣聯盟」今在市府前抗議「敲鍋喊話」，指8月中以來連續夏日霾害讓台中市民難以忍受，質疑台中市府團隊「打假球」，究竟有沒有管制空汙的辦法？市府應提出台中空汙防制自治條例草案，趕這次10月定期會送議會審查，不能再拖了，並盡速在一個月內預告草案、辦理公聽會，為新版空汙防制自治條例草案催生。

中市環保局表示，市府已初擬新版空汙自治條例草案內容，並於今年7月22日召開空氣品質改善委員會，與各機關研商，8月3日更召開專家學者諮詢會議，目前依相關機關及專家學者意見持續草擬條例及推動相關法制流程中。

爭好氣聯盟執行長岳祥文表示，過去盧市府以中火為治理空汙的主要手段，但生煤管制自治條例已被中央「斬斷手腳」視同作廢，盧市府應盡快提出新版空汙防制自治條例，市府要加入脫煤者聯盟應公開宣告台中無煤的期程，實現空氣換新政治承諾。

岳祥文等人指出，條例中應明文規定三大重點：1.產業轉型減空汙：中龍鋼鐵也是主要汙染源，相對中火4年汙染排放總量已減少50%，中龍只減量2.5%，中火減少比率為中龍的20倍，汙染排放減少量更為中龍的376倍，顯見中龍未致力於減少空汙排放，因此中龍鋼鐵應年減5%生煤使用量、煙囪全面加裝CEMS(固定污染源連續自動監測設施監測管理制度)中市府應力促中龍鋼鐵產業轉型

2.節能減碳抗高溫：台中市民暖化效應已高溫成災，碳排放總量管制與工業強制性節能效率目標亦應入法管制。

3.管制移動汙染源護行人：移動汙染源管制應加速大貨車汰舊換新、小客車總量管制等，不可排除在法條外。多元治理空汙與有感減碳應是，否則新版空汙防制自治恐成為有名無實外強內虛的假球條例。

環局指出，針對中龍鋼鐵，除既有管制措施外，市府持續透過協商及環評審查等機制要求減汙丶減排，並研議將中龍鋼鐵納入新條例加強管制，或依新版空汙法訂定第3次加嚴標準必要程序，如有害空氣汙染物的健康風險評估等，市府持續收集各界意見並納入研議。

環保局強調，自2018年8月1日修正公告施行後，中央收回地方管制空汙的諸多權限，現階段草擬新條例須持續評估與「空汙法」及相關子法的關聯或衝突，後續將召開公聽會，聆聽各界意見。

環保局也加強管制移動、逸散汙染源改善，例如二行程機車汰換補助、推動電動公車與電動機車、發展自行車代步生活、專案稽查排放工廠、要求業者落實防制措施、汰換防制設備、燃煤鍋爐與火化爐，同時也積極參與全國氣候變遷執行績效評比等。