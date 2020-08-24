快訊

直播／2020米其林指南頒獎！頤宮連三年榮獲三星

歐洲最後獨裁者的大空降？白俄軍方威脅出兵鎮壓15萬示威者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環團質疑中市府「打假球」環局：新版防空汙條例進行中

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中環保團體要求市府儘速提出新版空汙防治條例。圖/爭好氣聯盟提供
台中環保團體要求市府儘速提出新版空汙防治條例。圖/爭好氣聯盟提供

環團「爭好氣聯盟」今在市府前抗議「敲鍋喊話」，指8月中以來連續夏日霾害讓台中市民難以忍受，質疑台中市府團隊「打假球」，究竟有沒有管制空汙的辦法？市府應提出台中空汙防制自治條例草案，趕這次10月定期會送議會審查，不能再拖了，並盡速在一個月內預告草案、辦理公聽會，為新版空汙防制自治條例草案催生。

中市環保局表示，市府已初擬新版空汙自治條例草案內容，並於今年7月22日召開空氣品質改善委員會，與各機關研商，8月3日更召開專家學者諮詢會議，目前依相關機關及專家學者意見持續草擬條例及推動相關法制流程中。

爭好氣聯盟執行長岳祥文表示，過去盧市府以中火為治理空汙的主要手段，但生煤管制自治條例已被中央「斬斷手腳」視同作廢，盧市府應盡快提出新版空汙防制自治條例，市府要加入脫煤者聯盟應公開宣告台中無煤的期程，實現空氣換新政治承諾。

岳祥文等人指出，條例中應明文規定三大重點：1.產業轉型減空汙：中龍鋼鐵也是主要汙染源，相對中火4年汙染排放總量已減少50%，中龍只減量2.5%，中火減少比率為中龍的20倍，汙染排放減少量更為中龍的376倍，顯見中龍未致力於減少空汙排放，因此中龍鋼鐵應年減5%生煤使用量、煙囪全面加裝CEMS(固定污染源連續自動監測設施監測管理制度)中市府應力促中龍鋼鐵產業轉型

2.節能減碳抗高溫：台中市民暖化效應已高溫成災，碳排放總量管制與工業強制性節能效率目標亦應入法管制。

3.管制移動汙染源護行人：移動汙染源管制應加速大貨車汰舊換新、小客車總量管制等，不可排除在法條外。多元治理空汙與有感減碳應是，否則新版空汙防制自治恐成為有名無實外強內虛的假球條例。

環局指出，針對中龍鋼鐵，除既有管制措施外，市府持續透過協商及環評審查等機制要求減汙丶減排，並研議將中龍鋼鐵納入新條例加強管制，或依新版空汙法訂定第3次加嚴標準必要程序，如有害空氣汙染物的健康風險評估等，市府持續收集各界意見並納入研議。

環保局強調，自2018年8月1日修正公告施行後，中央收回地方管制空汙的諸多權限，現階段草擬新條例須持續評估與「空汙法」及相關子法的關聯或衝突，後續將召開公聽會，聆聽各界意見。

環保局也加強管制移動、逸散汙染源改善，例如二行程機車汰換補助、推動電動公車與電動機車、發展自行車代步生活、專案稽查排放工廠、要求業者落實防制措施、汰換防制設備、燃煤鍋爐與火化爐，同時也積極參與全國氣候變遷執行績效評比等。

中火 台中市 高溫

延伸閱讀

環團：若不積極減碳 2050台南七股恐將泡水

聘約人員可任有職稱職務惹議 強推機率低

影／把關飲水！ 台中食安管理自治條例新增加水站規範

台電加碼電廠空汙減排目標 2030年減少70%

相關新聞

草湖匝道動土顏寬恒後邊坐 林佳龍送暖感謝他付出

交通部長林佳龍上午主持「台74線大里及霧峰地區增設匝道工程」動土典禮，他表示，匝道預計111年底完成，未來可以增加屯區霧...

環團質疑中市府「打假球」環局：新版防空汙條例進行中

環團「爭好氣聯盟」今在市府前抗議「敲鍋喊話」，指8月中以來連續夏日霾害讓台中市民難以忍受，質疑台中市府團隊「打假球」，究...

明潭電廠微水力、太陽光電雙管齊下 每小時發880度電

台電公司配合政府近年來一直鼓勵開發綠能發電，不但夏季光電、冬季風電外，也推動水資源開發，自行開發建置相關微水力設施，明潭...

彰縣羅厝村民要封排放口 養豬場派人看守令鎩羽歸

彰化縣埔心鄉羅厝村等三村的村民陳情和抗爭16年，始終無法請羅厝大排上游的養豬戶遷場，村民自力救濟，昨天雇用兩輛混凝土車打...

9/13「高美跟著風車跑」CP值高 捐3張發票即可報名

9月13日「靚！高美9/13跟著風車跑」即日起網路報名，或當天捐3張7-8月或9-10月間的發票，即可現場報名參加。主辦...

照料9旬嬤守護斷指弟 15歲徐玉娟獲全國孝行獎

南投縣國姓鄉北山國中學生徐玉娟與其弟貼心母親患有背傷，共同照料9旬祖母和家中養鹿工作，未料徐小弟今年元月卻遭牧草裁切機絞...

台中大智路8月底通車 大車站交通規劃萬箭齊發

台中市大智路今年8月底打通！台中火車站前後站真正貫通，無縫接軌，交通局長葉昭甫表示，公車丶計程車及無障礙設施前後站呼應，...

中市民間垃圾清運漲價 57件檢舉只罰2件

因焚化爐相繼歲休，近日狂漲，引起社區大樓管委會、市場攤商陳情抗議，中市環保局調查，清運業者有70多家，其中確有33家漲價...

芬園僅16.7％接自來水 4年後鳥嘴潭人工湖完工即有解

中部各縣市自水來普及率多超過95%，唯獨彰化縣芬園鄉目前僅16.7%，是全台之中的「後段班」。

921廢墟治安死角 埔里找解方

南投縣埔里鎮中正市場在921地震後受損嚴重，卻因產權複雜未拆除重建，荒廢至今，鋼筋外露且堆滿垃圾，成為街友、毒品人口聚集...

矗立半世紀 梨山耶穌堂啟動修復

台中市和平區「梨山耶穌堂」被列歷史建築，在海拔2011公尺更是國內最高教堂，只是建物51年十分老舊，中市文化局與參山國家...

靜宜聖母堂、東海路思義 校園教堂打卡熱點

中部不少知名教堂，不只可作禮拜，也成為打卡熱點，包括東海大學路思義教堂，靜宜大學的主顧聖母堂，還有日月潭教堂等，與在地景...

熱門新聞

免繞遠路！板橋浮洲樂群路終於通了

MOOVO電動單車來了！ 新北淡水下午5點上線

承億文旅插旗日月潭 無畏疫情逆勢標下景聖樓

陳福海選在八二三成立協會 外界懷疑為縣長選舉布局

為亞洲步道大會暖身 林佳龍連2天走訪淡蘭古道

復育原生植物 新北農業局盼能在全市綻放

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。