彰縣羅厝村民要封排放口 養豬場派人看守令鎩羽歸

彰化縣埔心鄉羅厝村等三村的村民陳情和抗爭16年，始終無法請羅厝大排上游的養豬戶遷場，村民自力救濟，昨天雇用兩輛混凝土車打算封住養豬場汙水排放口，養豬戶接獲線報派人鎮守，混凝土車司機無功而返，羅厝村民相當無奈，希望公權力介入，杜絕汙染。

羅厝村村長劉振翔今天表示，不只羅厝村，芎蕉村、二重村、南管村、新館村、舊館村和永靖鄉竹子村等多個村落，位在羅厝大排流域，都深受養豬場偷排豬糞尿的汙染，村民從2004年開始陳情，多次抗爭都無效，養豬場經常利用假日和雨天偷排，最近常下雨，偷排更嚴重。

劉振翔說，養豬場逆流排放，豬糞尿沈澱大排，氣味隨風飄散，惡臭難聞，村民大會決議封住養豬場在永靖鄉羅厝大排的排放口，昨天雇用兩輛混凝土車到排放口，卻遇到養豬戶找人堵車，兇巴巴放話涉嫌恐嚇，混凝土車司機只得駛離，村民對養豬戶行徑既氣憤又無奈。

發動自救行動的村民蔡鎮潭、陳德旺都表示，養豬場長期排放豬糞尿，羅厝大排沿線的居民經常半夜被臭醒，或是臭得睡不著，地方有心以百年羅厝天主堂發展觀光，遊客來民宿一晚被就臭得嚇跑，導致地方觀光難以提振，村民屢向環保局檢舉，最多罰6萬元，農政單位緊接著補助上百萬元，根本發揮不了遏阻汙染。

彰化縣環保局表示，永靖鄉竹子村養豬場早年多達約60場，最近一年全縣畜牧業平均稽查頻率為1.14次，永靖鄉畜牧業被稽查頻率為1.3次，永靖鄉竹子村畜牧業被稽查頻率為2.57次，明顯比全縣稽查頻率多一倍，竹子村養豬場剩下7場，飼養規模從每場數以千頭減至數百頭，環保局會繼續加強稽查，並輔導業者遷到適合地方養豬。