盛唐九褔鉛中毒案件 就醫檢查達355人

前台中市議長張宏年全家鉛中毒案，台中市衛生局今天表示，查獲盛唐及九褔中醫診所違法以硃砂入藥後，截至23日前往醫院檢查的有355人，血中鉛含量超標人數維持29人。

張宏年全家鉛中毒，揭露中藥粉重金屬含量超標案件，曾服用盛唐、九褔中醫診所問題中藥粉的病患，截至23日已有355人前往醫院檢查，血中含鉛量超標維持29人，已有333件中藥檢體送驗。

針對中藥粉重金屬超標案，台中市衛生局分別將盛唐中醫診所、九褔中醫診所及藥商依違反「醫療法」、「藥事法」函送地檢署偵辦，分別勒令停業2個月、1個月；後續又追查出康然中醫診所違法使用禁藥硃砂，依照醫療法函送偵辦，勒令停業1個月。

中藥粉含重金屬成分超標，受害民眾與日增加，台中市衛生局配合檢調取得就醫患者名單，主動通知患者檢查，加強稽查中醫診所、中藥販賣商等，抽驗是否違法使用硃砂、鉛丹，目前稽查全市1213家中藥販賣商，現場未查獲有不法使用禁藥狀況。

衛生局表示，目前全市有9家醫院提供重金屬檢驗及治療，包含台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、衛生福利部台中醫院、澄清綜合醫院中港分院、澄清綜合醫院、大甲李綜合醫院、童綜合醫院及光田綜合醫院。