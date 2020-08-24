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日月潭萬人泳渡是否停辦 林明溱盼中央明確指示

中央社 / 南投縣24日電

為避免日月潭萬人泳渡成為防疫破口，南投縣政府今天將函詢中央專業意見並請示下令。南投縣長林明溱說，希望中央明確指示停辦或可辦，若中央未下指示，縣府就開會採多數決。

日月潭公開水域游泳錦標賽、日月潭國際萬人泳渡分別將在9月26日、9月27日登場，因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，今年不開放國外泳客來台參加，考量疫情走向，南投縣政府不排除停辦，今天將發函詢問中央流行疫情指揮中心的專業意見。

日月潭泳渡2天活動吸引逾2萬人報名，泳客多已完成交通及住宿預訂，若活動取消，不僅退費是繁雜作業，觀光損失更估達新台幣上億元。而若屆時疫情趨於嚴峻，萬名泳客走在水社、伊達邵街道，與集合鳴槍下水時，都難保持社交距離，游泳時更不可能戴口罩。

據了解，縣府函詢衛生福利部、中央流行疫情指揮中心的大概內容為「依最新疫情給予指導意見，並請示可否舉辦」。若中央直接下指令停辦，縣府就停辦。

南投縣政府今天舉行縣務會議，林明溱會後表示，目前疫情「好像有嚴重趨勢」，社會大眾非常重視，日月潭萬人泳渡是否會引發疫情傳染也難以控制，為求慎重，縣府發函請示衛福部「像這類活動能不能舉辦」，若衛福部指示暫停辦理，縣府就遵照指示。

林明溱也說，他個人無傾向停辦或續辦，一切尊重中央指示，「若中央與地方意見不同，這樣也不好意思，不好處理」。因此希望中央明確指示，若中央未下指示，縣府就召集相關單位開會，採多數決是否停辦，目前未定最後決定日期，事關防疫須謹慎處理。

疫情 日月潭 林明溱

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