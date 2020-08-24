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9/13「高美跟著風車跑」CP值高 捐3張發票即可報名

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
9月13日高美濕地路跑，號稱CP值超高。記者陳秋雲/攝影
9月13日高美濕地路跑，號稱CP值超高。記者陳秋雲/攝影

9月13日「靚！高美9/13跟著風車跑」即日起網路報名，或當天捐3張7-8月或9-10月間的發票，即可現場報名參加。主辦單位中區國稅局長吳蓮英表示，目前還未滿額，歡迎親子同樂，一起在高美濕地迎風跑4公里，完賽獎品與265項摸彩，號稱今年CP值最高的路跑。

活動在9月13日早上7點在風車大道18號風車廣場起跑，預計9000人，其中網路報名8000人，活動當天1000人現場報名，捐出3張發票可免費報名，完賽即可獲得運動頭巾、飲料、餅乾、摺疊購物袋等完跑禮。

主辦單位在活動現場及賽道折返點打造動心牆、童心園等打卡點，現場拍照打卡並出示統一發票App下載畫面，即可兌換冰棒1支，消暑清涼。

現場也給合知商店家，提供行動支付最速pay活動，行動支付10元並以載具儲存雲發票，就可購買超值點心與飲品。主辦單位加碼準備摸彩品包括55吋液晶電視、智慧型機器人吸塵器及25吋行李箱等265個獎。

活動募集的發票，獎捐給苗栗聖家啟智中心、台中市山海屯生命線協會、台灣福氣社區關懷協會、彰化縣愛鄰社會福利協會、南投縣康復之友會、雲林縣雲萱基金會等6家。

財政部與台中小企銀共同主辦，財政部中區國稅局、台中市政府、台中市政府及台灣港務公司台中分公司合辦。

統一發票 台中市 高美濕地

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