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照料9旬嬤守護斷指弟 15歲徐玉娟獲全國孝行獎
南投縣國姓鄉北山國中學生徐玉娟與其弟貼心母親患有背傷，共同照料9旬祖母和家中養鹿工作，未料徐小弟今年元月卻遭牧草裁切機絞斷左手4指，造成永久性傷害，徐生毅然扛起家中大小事務，堅強照顧家人，日前獲全國孝行獎表揚。
縣府指出，徐父10多年前因車禍逝世，留下印尼籍妻子獨力撫養家中3名兒女和婆婆，就靠她幫人養鹿維持家計，所幸徐玉娟和姊弟3人懂事孝順，不僅會幫忙母親裁切牧草餵鹿、整理家務，也照顧年邁祖母，一家5口生活清貧卻和樂。
未料，徐母去年打掃鹿寮屋頂，不慎摔落傷了脊椎，徐弟今年元月為切草餵鹿， 左手不慎捲入牧草裁切機被截斷4指，家庭再逢巨變；而因徐姊讀高中住校，家中一切家務、照顧祖母和協助養鹿工作等，全由身為老二的徐玉娟一肩扛起。
今年15歲的徐玉娟也將從國三升高中，她因此一邊照顧家庭，一邊準備考試，她提到，為了能持續照料家人和幫忙家務，鎖定離家最近的社區高中「暨大附中」，做完家務工作之餘，最後也順利考取，她跟家人都非常開心。
縣府民政處表示，徐玉娟年幼時就面對父喪巨變，近年接連遭遇母親和弟弟受傷，她樂觀進取無怨言，事親至孝，也友愛姊弟，經訪查遴選，確認其孝行難能可貴，堪為社會及家庭的表率，提報她代表南投縣至內政部審查，並獲全國孝行獎殊榮。
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