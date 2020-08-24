快訊

台南開出第一張未戴口罩罰單！對象竟然是市長黃偉哲

瘟疫時代學生衰小？英國大學考的「學測砍分」風暴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

照料9旬嬤守護斷指弟 15歲徐玉娟獲全國孝行獎

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣國姓鄉北山國中學生徐玉娟事親至孝、友愛姊弟，獲全國孝行獎表揚。圖／南投縣政府提供
南投縣國姓鄉北山國中學生徐玉娟事親至孝、友愛姊弟，獲全國孝行獎表揚。圖／南投縣政府提供

南投縣國姓鄉北山國中學生徐玉娟與其弟貼心母親患有背傷，共同照料9旬祖母和家中養鹿工作，未料徐小弟今年元月卻遭牧草裁切機絞斷左手4指，造成永久性傷害，徐生毅然扛起家中大小事務，堅強照顧家人，日前獲全國孝行獎表揚。

縣府指出，徐父10多年前因車禍逝世，留下印尼籍妻子獨力撫養家中3名兒女和婆婆，就靠她幫人養鹿維持家計，所幸徐玉娟和姊弟3人懂事孝順，不僅會幫忙母親裁切牧草餵鹿、整理家務，也照顧年邁祖母，一家5口生活清貧卻和樂。

未料，徐母去年打掃鹿寮屋頂，不慎摔落傷了脊椎，徐弟今年元月為切草餵鹿， 左手不慎捲入牧草裁切機被截斷4指，家庭再逢巨變；而因徐姊讀高中住校，家中一切家務、照顧祖母和協助養鹿工作等，全由身為老二的徐玉娟一肩扛起。

今年15歲的徐玉娟也將從國三升高中，她因此一邊照顧家庭，一邊準備考試，她提到，為了能持續照料家人和幫忙家務，鎖定離家最近的社區高中「暨大附中」，做完家務工作之餘，最後也順利考取，她跟家人都非常開心。

縣府民政處表示，徐玉娟年幼時就面對父喪巨變，近年接連遭遇母親和弟弟受傷，她樂觀進取無怨言，事親至孝，也友愛姊弟，經訪查遴選，確認其孝行難能可貴，堪為社會及家庭的表率，提報她代表南投縣至內政部審查，並獲全國孝行獎殊榮。

南投縣國姓鄉北山國中學生徐玉娟（右1）獲全國孝行獎，祖母（左起）、媽媽和弟弟以她為榮。圖／南投縣政府提供
南投縣國姓鄉北山國中學生徐玉娟（右1）獲全國孝行獎，祖母（左起）、媽媽和弟弟以她為榮。圖／南投縣政府提供

婆婆 印尼

延伸閱讀

獎勵檢舉違法瓦斯行 南投明年開始

南投縣市區公車評鑑 偏鄉居民希望增加路線班次

疫情衝擊稅收 南投縣統籌分配稅款減少1.95億

癌末侵腦進安寧病房 中部棒壘球運動推手陷困境

相關新聞

照料9旬嬤守護斷指弟 15歲徐玉娟獲全國孝行獎

南投縣國姓鄉北山國中學生徐玉娟與其弟貼心母親患有背傷，共同照料9旬祖母和家中養鹿工作，未料徐小弟今年元月卻遭牧草裁切機絞...

台中大智路8月底通車 大車站交通規劃萬箭齊發

台中市大智路今年8月底打通！台中火車站前後站真正貫通，無縫接軌，交通局長葉昭甫表示，公車丶計程車及無障礙設施前後站呼應，...

中市民間垃圾清運漲價 57件檢舉只罰2件

因焚化爐相繼歲休，近日狂漲，引起社區大樓管委會、市場攤商陳情抗議，中市環保局調查，清運業者有70多家，其中確有33家漲價...

芬園僅16.7％接自來水 4年後鳥嘴潭人工湖完工即有解

中部各縣市自水來普及率多超過95%，唯獨彰化縣芬園鄉目前僅16.7%，是全台之中的「後段班」。

921廢墟治安死角 埔里找解方

南投縣埔里鎮中正市場在921地震後受損嚴重，卻因產權複雜未拆除重建，荒廢至今，鋼筋外露且堆滿垃圾，成為街友、毒品人口聚集...

矗立半世紀 梨山耶穌堂啟動修復

台中市和平區「梨山耶穌堂」被列歷史建築，在海拔2011公尺更是國內最高教堂，只是建物51年十分老舊，中市文化局與參山國家...

靜宜聖母堂、東海路思義 校園教堂打卡熱點

中部不少知名教堂，不只可作禮拜，也成為打卡熱點，包括東海大學路思義教堂，靜宜大學的主顧聖母堂，還有日月潭教堂等，與在地景...

獎勵檢舉違法瓦斯行 南投明年開始

近年來因瓦斯或天然氣業者違反安全規定，引發多起火警造成生命及財產損失，由於消防法有檢舉獎金規定，由於獎金是由縣市政府編列...

在地心產業／團隊活化中興新村 在地商家進駐

昔日的台灣省政府座落在中興新村，因精省及20年前921地震，讓老眷村在頹圯歲月裡，逐漸褪去它的風華；但4年前一支「華麗轉...

產業投資大缺地 台中經發局有解

產業投資「大缺地」，不少業者指台中工業區幾乎額滿且地價貴森森，台中市經發局長張峯源表示「有解」，目前祭出多項措施，已新增...

承億文旅插旗日月潭 無畏疫情逆勢標下景聖樓

新冠肺炎疫情爆發，嚴重衝擊台灣觀光業，日月潭文武廟旁景聖樓飯店沒能撐到產業紓困啟動，今年5月26日正式歇業，成為南投縣首...

921後荒廢20年成可怕廢墟 埔里中正市場惹民怨

南投縣埔里鎮中正市場921地震後受損嚴重，卻因產權複雜未拆除重建，荒廢至今，不僅鋼筋外露、堆滿垃圾，還常有街友、毒品人口...

熱門新聞

免繞遠路！板橋浮洲樂群路終於通了

為燈會拆6戶騎樓？ 竹市府：依法行政 還市民步行空間

MOOVO電動單車來了！ 新北淡水下午5點上線

921後荒廢20年成可怕廢墟 埔里中正市場惹民怨

承億文旅插旗日月潭 無畏疫情逆勢標下景聖樓

陳福海選在八二三成立協會 外界懷疑為縣長選舉布局

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。