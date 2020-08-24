台中大智路8月底通車 大車站交通規劃萬箭齊發

台中市大智路今年8月底打通！台中火車站前後站真正貫通，無縫接軌，交通局長葉昭甫表示，公車丶計程車及無障礙設施前後站呼應，另汽機車停車格共3200個，未來機場捷運橘缐也在此設站，交通煥然一新。

葉昭甫表示，市府交通局因應大智路打通後的交通需求，前後站都設置臨停下客區及計程車招呼站，另有無障礙下客區。

公車服務方面，火車站有6條路線單向120班可到達，除調整增加公車路線停靠大智路丶車站大廳下的新設公車站，更可讓旅客直接搭往台鐵的電扶梯。葉昭甫説，會再視初期交通狀況再檢討。

葉昭甫局長表示，鄰近車站電扶梯及電梯處規劃計程車招呼站、臨停下客區及無障礙下客區，除了讓搭車民眾可快速進入車站外，也便利復康巴士及無障礙車輛停靠，打造友善的無障礙移動環境。

葉局長提醒，載客部分則維持現況，統一規劃在台鐵地下停車場，提供前30分鐘停車免費的優惠。

周邊公車現況集中停靠在前站，配合大智路打通，交通局重新檢視台中車站周邊的公車行駛動線，包括20、52、288、289路等4條公車路線，藉由前後站道路貫通的機會，將過去彎繞的行駛動線截彎取直，可縮短10到15分鐘行車時間。56及323路兩條公車路線延駛穿過大智路至新建國市場，便利市場採買。

另為加強服務前往大里、霧峰的民眾，交通局再調整131、132路公車就近停靠台中轉運中心D月台，民眾轉乘台鐵更便利，有效減少公車旅行時間。

東區新庄社區發展協會總幹事吳淑玲表示，火車站已這麼漂亮，但很多旅客上下車拖著行李，人行道並不友善，希望交通局整體規劃。局長葉昭甫表示，目前已與台鐵研究，針對人行道加強標示及路平。

議員指出，17家補習班丶9家銀行補習班，應注意停車空間要夠且維持秩序。