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承億文旅插旗日月潭 無畏疫情逆勢標下景聖樓

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭文武廟旁景聖樓飯店今年5月熄燈，經委外招標將由承億文旅接手經營。圖／報系資料照
日月潭文武廟旁景聖樓飯店今年5月熄燈，經委外招標將由承億文旅接手經營。圖／報系資料照

新冠肺炎疫情爆發，嚴重衝擊台灣觀光業，日月潭文武廟旁景聖樓飯店沒能撐到產業紓困啟動，今年5月26日正式歇業，成為南投縣首家熄燈的飯店；但，事隔不到3個月，今傳出將由承億文旅集團接手經營，預計將在30日正式簽約。

日月潭景聖樓原本是文武廟的招待所，1987年時改建為香客大樓，31年前完工，並轉型為飯店提供餐飲住宿服務，921地震時雖半倒，但廟方籌款重修，加強結構重新拉皮，加上坐擁日月潭第一排的絕美湖景，房價不貴，而一房難求。

但隨時間流逝，建物漸老舊，加上近年景氣不佳、兩岸關係急凍等因素，住房率已下滑，未料更受到疫情衝擊而撐不下去；縣府表示，今年3月就接到申請歇業，5月26日依法資遣24名員工熄燈，是疫情期間在縣內首家停業的大型飯店。

只不過，文武廟對景聖樓營運雖喊停，但對當地觀光產業發展仍相當重視，經評估決定採委外招標，力拚東山再起，果然也吸引各大飯店集團關注，近日則傳出由「承億文旅集團」拿下該標案，無畏國內外疫情未歇，將插旗日月潭。

對此，承億文旅集團品牌長簡巧珊表示，經過與約10家飯店投標競爭後，的確是在這兩天確定將由承億文旅來接手，現階段預計會在30日與文武廟正式簽約，相關投標細節、經營計畫或重啟營運期程等也將在當天對外說明。

而承億文旅集團發跡於嘉義市，開創「承億文旅」、「承億輕旅」雙品牌旅店，前者有淡水吹風、台中鳥日子、嘉義商旅、桃城茶樣子、花蓮山知道、墾丁雅客小半島等6家文創設計旅店，後者鎖定背包客在嘉義、台南、高雄、花蓮有4分館。

日月潭文武廟旁景聖樓坐擁湖景第一排景致，地理條件優異。圖／報系資料照
日月潭文武廟旁景聖樓坐擁湖景第一排景致，地理條件優異。圖／報系資料照

疫情 日月潭 嘉義

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