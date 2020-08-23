中市「蹓蹓市集」飼主毛孩新樂園 帶寵物好好逛

台中市動物保護防疫處「蹓蹓市集－蹓蹓動物緣」今天在台中刑務所演武場舉行，動保處和66個喜愛動物的文創攤主，降低攤位檯面，打造「寵物也能逛」的友善市集，今天的活動吸引各地喜愛寵物和市集文化的飼主與毛孩到場同樂，帶著寵物也好好逛。

動保處表示，「蹓蹓市集－蹓蹓動物緣」是全台首創以「友善寵物空間」作為活動主軸的市集，各攤主推出活動當日限定的動物主題商品，動保處也在市集中打造毛孩專屬的市集空間「為毛孩設攤」，配合毛孩身高降低桌面高度，今天活動現場，許多毛孩好奇嗅聞攤位上的零食或用品，變成毛孩帶飼主逛攤。

今天活動舉辦兩場主題講座，「友善寵物空間」講座邀請台中市友善寵物空間的負責人分享經營友善寵物空間的心路歷程，透過實例分享，提醒飼主帶家中寵物外出的注意事項；「寵物營養觀念」講座由專業寵物營養師接力，教飼主挑選寵物飼料與零食的注意事項，讓民眾在逛攤之餘，也能獲得友善寵物新知。

台中市農業局長蔡精強指出，現代寵物已是人類的夥伴和家人，「尊重」是友善寵物的第一步，動保處今天舉辦的蹓蹓市集，就是希望推廣友善寵物的觀念，讓民眾都能做個好主人，愛護動物也尊重他人。