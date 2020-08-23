台中祖父母節活動 小朋友喊：阿公阿嬤我愛您　

台中市政府社會局委託弘光科技大學教保產業發展中心承辦的「愛您愛您－阿公阿嬤我愛您」育孫感恩節活動，今天在沙鹿親子館舉辦，數百名祖孫齊聚一堂，在「愛的宣言」活動中，孫子們爭相向祖父母大喊我愛您，牽起彼此的手一起協力進行「愛的進行式」，完成趣味闖關遊戲，現場加油聲及歡笑聲不斷。

祖孫和親子們進行「愛的唱跳」三代同堂親子律動，配合活潑的音樂聲進行暖身，台中市副議長顏莉敏等人到場；台中市社會局長彭懷真表示，他也是祖父角色，更能體恤祖父母的心境，看到沙鹿親子館配合祖父母節，這麼用心地連續8年舉辦感恩活動，覺得開心又感動。

活動中規劃「愛的宣言」，在場有許多孩子們主動上台，爭相對著平時照顧他們的阿公阿嬤大聲的吶喊「我愛您」，參加的祖父母說，聽到當下真的非常感動，在場也有年輕家長們對自已的爸媽和公婆表達照顧孫子女的辛勞，他們說，「平時就很感恩長輩，今天的氛圍更要特別表達一下。」