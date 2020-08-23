台中祖父母節活動 小朋友喊：阿公阿嬤我愛您
台中市政府社會局委託弘光科技大學教保產業發展中心承辦的「愛您愛您－阿公阿嬤我愛您」育孫感恩節活動，今天在沙鹿親子館舉辦，數百名祖孫齊聚一堂，在「愛的宣言」活動中，孫子們爭相向祖父母大喊我愛您，牽起彼此的手一起協力進行「愛的進行式」，完成趣味闖關遊戲，現場加油聲及歡笑聲不斷。
祖孫和親子們進行「愛的唱跳」三代同堂親子律動，配合活潑的音樂聲進行暖身，台中市副議長顏莉敏等人到場；台中市社會局長彭懷真表示，他也是祖父角色，更能體恤祖父母的心境，看到沙鹿親子館配合祖父母節，這麼用心地連續8年舉辦感恩活動，覺得開心又感動。
活動中規劃「愛的宣言」，在場有許多孩子們主動上台，爭相對著平時照顧他們的阿公阿嬤大聲的吶喊「我愛您」，參加的祖父母說，聽到當下真的非常感動，在場也有年輕家長們對自已的爸媽和公婆表達照顧孫子女的辛勞，他們說，「平時就很感恩長輩，今天的氛圍更要特別表達一下。」
弘光科技大學教保產業發展中心廖瑞琳主任表示，弘光科大承接台中市沙鹿、大甲、石岡親子館，連結校內系所專業資源，致力提供優質的環境與課程活動，吸引很多台中外縣市的育兒家庭來朝聖。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言