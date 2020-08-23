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921後荒廢20年成可怕廢墟 埔里中正市場惹民怨
南投縣埔里鎮中正市場921地震後受損嚴重，卻因產權複雜未拆除重建，荒廢至今，不僅鋼筋外露、堆滿垃圾，還常有街友、毒品人口聚集，衍生環境及治安問題，地方詬病；公所將找出所有權人加強維管，民代也將邀集相關單位會勘改善。
埔里公所指出，鄰近中正路和樹人路口的中正市場主建物為4層樓建築，後方還有肉品、蔬果等攤位，過去是當地民眾採買食材及民生物資的重要市集，但受921地震影響，建物鋼筋外露受損，且災後產業蕭條，攤商紛撤出，市場因此閒置。
而因該市場土地、地上物等屬私人所有，且持分者多達7、80人，產權複雜，所以這20多年來遲未拆除重建，甚至因欠缺維護管理，遭人大量堆置垃圾，還常有街友、毒品人口聚集，造成環境、治安等問題，居民多次向民代、公所陳情。
埔里公所表示，該市場是屬於私人產權，環境管理應由所有權人執行，但考量地方陳情反映，先前已多次調派清潔隊協助清理內部垃圾，未料卻是清了又有人丟，後續將找出所有權人且要求加強維護管理，否則不排除依「廢棄物清理法」開罰。
縣議員葉仁創則說，中正市場荒廢雖涉及產權，但仍是因相關單位漠視近21年才成可怕廢墟，也導致建築結構安全、環境及治安問題持續擴大，近期將邀縣府環保局、建設處、社勞處、埔里警分局及公所等單位會勘，並要求提出改善作為。
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