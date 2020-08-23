芬園只有16%有自來水 2024年鳥嘴潭人工湖完工才能解決

彰化縣的自水來普及率已超過96%，但芬園鄉僅16.7%，是全台各鄉鎮市的後段班，且成長緩慢，主要是芬園鄉民多使用地下水，鄉民拒絕自來水，水公司多次擬鑿井都遭激烈抗爭而放棄。在地下水逐漸枯竭及有汙染疑慮下，芬園逐漸有使用自來水的聲音，芬園鄉長林世明拜訪水公司後，水公司表示，等鳥嘴潭人工湖預定2024年完工後，芬園鄉民即可申請接管使用。

別的地方沒自來水，民眾都會積極爭取，芬園鄉20多年來，卻寫了一頁頁的「反自來水抗爭史」，除了認為鑿井會影響灌溉水源外，鄉民也習慣使用地下水，堅信地下水豐沛，水質經鑑定也沒問題，而自來水會有消毒水味，且使用自來水還要接管費及水費，都是接管意願低的原因，甚至連淨水場、管線都不同意設置或經過，全鄉至今仍有超過83%取用地下水，連學校都沒有接管意願。

芬園鄉自來水接管率低，但位在八卦山區高地帶的大竹、中崙、同安3村，因鑿不到地下水，最後從南投南崗淨水場經6個加壓站、牽21公里管線，才解決用水問題，是芬園目前最密集的接管區域。

為了解決芬園鄉自來水問題，前鄉長洪慶章還差點被反對的鄉民罷免，而立委黃秀芳也多次協調，但進展緩慢，現任鄉長林世明說，因為芬園地下水源仍漸枯竭，而且有汙染之虞，加上很多年輕年逐漸有使用自來水的意識，因此他專程前往自來水公司拜會，表達郷民的聲音。