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芬園只有16%有自來水 2024年鳥嘴潭人工湖完工才能解決

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
解決芬園鄉自來水供水問題，在等到預定2024年完工的鳥嘴潭人工湖啟用後，芬園鄉民即可申請接管使用，目前正積極埋設幹管。圖／芬園鄉長林世明提供
解決芬園鄉自來水供水問題，在等到預定2024年完工的鳥嘴潭人工湖啟用後，芬園鄉民即可申請接管使用，目前正積極埋設幹管。圖／芬園鄉長林世明提供

彰化縣的自水來普及率已超過96%，但芬園鄉僅16.7%，是全台各鄉鎮市的後段班，且成長緩慢，主要是芬園鄉民多使用地下水，鄉民拒絕自來水，水公司多次擬鑿井都遭激烈抗爭而放棄。在地下水逐漸枯竭及有汙染疑慮下，芬園逐漸有使用自來水的聲音，芬園鄉長林世明拜訪水公司後，水公司表示，等鳥嘴潭人工湖預定2024年完工後，芬園鄉民即可申請接管使用。

別的地方沒自來水，民眾都會積極爭取，芬園鄉20多年來，卻寫了一頁頁的「反自來水抗爭史」，除了認為鑿井會影響灌溉水源外，鄉民也習慣使用地下水，堅信地下水豐沛，水質經鑑定也沒問題，而自來水會有消毒水味，且使用自來水還要接管費及水費，都是接管意願低的原因，甚至連淨水場、管線都不同意設置或經過，全鄉至今仍有超過83%取用地下水，連學校都沒有接管意願。

芬園鄉自來水接管率低，但位在八卦山區高地帶的大竹、中崙、同安3村，因鑿不到地下水，最後從南投南崗淨水場經6個加壓站、牽21公里管線，才解決用水問題，是芬園目前最密集的接管區域。

為了解決芬園鄉自來水問題，前鄉長洪慶章還差點被反對的鄉民罷免，而立委黃秀芳也多次協調，但進展緩慢，現任鄉長林世明說，因為芬園地下水源仍漸枯竭，而且有汙染之虞，加上很多年輕年逐漸有使用自來水的意識，因此他專程前往自來水公司拜會，表達郷民的聲音。

林世明表示，自來水公司回應指出，芬園鄉已納入鳥嘴潭人工湖、淨水場的供水系統，供水管線預計2024年完成，屆時鄉即可申請接管；目前已有嘉興村表達接管意願，經與自來水草屯營業所協調，同意先將有意申請的民眾資料送給水利署評比，評比之後，由水公司進行管線的埋設，待鳥嘴潭淨水廠完成後，即可供水￼￼￼￼。

解決芬園鄉自來水供水問題，在等到預定2024年完工的鳥嘴潭人工湖啟用後，芬園鄉民即可申請接管使用，目前正積極埋設幹管。圖／芬園鄉長林世明提供
解決芬園鄉自來水供水問題，在等到預定2024年完工的鳥嘴潭人工湖啟用後，芬園鄉民即可申請接管使用，目前正積極埋設幹管。圖／芬園鄉長林世明提供
芬園鄉嘉興村表達接管意願，經鄉公所與自來水草屯營業所協調，同意先將有意申請的民眾資料送給水利署評比，評比之後，由水公司進行管線埋設，待鳥嘴潭淨水廠完成後，即可供水￼￼￼￼。 圖／芬園鄉長林世明提供
芬園鄉嘉興村表達接管意願，經鄉公所與自來水草屯營業所協調，同意先將有意申請的民眾資料送給水利署評比，評比之後，由水公司進行管線埋設，待鳥嘴潭淨水廠完成後，即可供水￼￼￼￼。 圖／芬園鄉長林世明提供

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