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50年前老蔣總統夫婦來這作禮拜 梨山耶穌堂明年修復

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
全台海拔最高的梨山耶穌堂建築老舊，明年將修復。圖/文化局提供
全台海拔最高的梨山耶穌堂建築老舊，明年將修復。圖/文化局提供

台中市和平區歷史建築「梨山耶穌堂」位於海拔2011公尺，是國內最高海拔教堂，建物已有51年，但建物老舊須修復。市府將與參山國家風景區管理處合作，預計明年展開修復工程。

高山教堂保存哥德式建築簡約風格的教堂，原本是先總統蔣中正與夫人蔣宋美齡到梨山作禮拜的地方。

外觀是優雅的淡黃色，牆面上斑駁的歲月痕跡，耶穌堂在此地已經歷半個世紀以上的時光，經過許多人的努力修繕，2017年重新開放免費參觀，梨山最美的教堂之一耶穌堂，走訪梨山不可錯過的景點。

文化局指出，建築風格採用「隱約形式」的歌德式教會建築，與在地材料結合，另在門口左右側分種植6株山茶花，共12株代表耶穌12位門徒，此外，建築風格融入泰雅族裝飾，柱子上有圖騰花紋，整體呈現宗教文化融合當地原住民族特色。

教堂內部正前方的窗戶，個圓頂窗戶有別於其他的尖頂造型，代表著禱告之手，以圓拱象徵人們禱告時雙手交疊的弧形。

屋頂用檜木，民眾進入時能聞到淡淡的檜木香氣。座椅是樟木材質，隨著時間流逝，有部分座椅已損壞。通往二樓的階梯，看似懸空但每一塊都是大理石，鑲入牆中20公分，並加上螺絲固定。

教堂天花板是一圓型空洞，並垂下一條繩子。這裡原放置重達2公噸的大鐘，後因地震而撤下。教堂後方的許諾平台，更是梨山耶穌堂的一大亮點，在此可眺望整片雪山山景。

文化局說明，921地震讓教堂荒廢多年，原所有權人「中華婦女祈禱會」無償贈予「財團法人台灣基督長老教會泰雅爾中會」管理，因建物年久失修，屋頂破損造成漏水嚴重。台中市文化資產處去年隨即補助屋頂簡易修繕，由參山國家風景區管理處協助修復工程規劃設計，中市文化資產處委員提供專業意見。

文化局近日再勘訪，建築師曾文吉建議未來修復設計方向，張大春表示將與參山國家風景區管理處合作，預計明年展開修復，完工後採取定期開放方式，並辦理行銷活動推廣。

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