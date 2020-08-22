台中購物節破62億加碼送大電視 幸運兒：我中獎了！

2020台中購物進入倒數一周，台中市長盧秀燕今天下午4時參與大里GOGO購有禮好幸福活動，抽出轎車、電動機車、現金十萬元，以及活動登錄金額突破60億元的「加碼獎」70吋電視，以及電動自行車。盧秀燕說，台中購物節到本月底，歡迎民眾持續參與，就有機會成為最大獎精品小豪宅幸運得主。

經發局說明，這次抽獎活動與內新商場合作，合併「大里GOGO購有禮好幸福」百項獎品摸彩，現場還有超級紅人榜歌手葉諾帆、薩克斯風樂團等表演，以及1萬顆水餃與2千份知名芋頭冰免費讓民眾品嘗，吸引民眾參與。

今日抽獎活動包括盧秀燕、經發局長張峯源、都市發展局長黃文彬、市議員林碧秀、大里區長鄭正忠、內新里長林清池，以及立委何欣純、市議員林德宇、張滄沂、蘇柏興服務團隊均到場見證。盧秀燕也細數活動地點內新市場的美食，包括蔥小餅、現磨豆漿、現烤麵包等攤位，推廣大里在地美食。

盧秀燕說，今年台中購物節累積登錄金額突破62億元、APP下載次數超過31萬，這周抽獎活動特別加碼1台70吋電視、電動自行車，好禮不斷讓民眾直呼「最想接到市長的電話！」

今天的抽獎活動在律師見證下，由盧秀燕現場一一抽出得獎序號，並致電得獎幸運兒。其中，「加碼獎」70吋電視得主是沙鹿區邱小姐接到電話時大喊「我中獎了嗎？」在電話中興奮歡呼，並表示感謝市長致電告訴她這個好消息。