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柯文哲光環無法轉移張瑞紘？吳萬福當選中市和平區長

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
前自由里長吳萬福今晚5點多自行宣布當選，現場歡聲雷動。記者余采瀅／攝影
前自由里長吳萬福今晚5點多自行宣布當選，現場歡聲雷動。記者余采瀅／攝影

台中市前和平區長林建堂涉準收受賄賂罪與背信罪，遭撤職並停止任用1年，今日辦理和平區長補選，共3人參選，包括前和平區長林建堂妻子林蔣雪霞、前自由里長吳萬福均以無黨參選，台灣民眾黨則推張瑞紘參選。結果吳萬福以2200多票當選，今晚5點多自行宣布當選。

和平區是台中29區面積最遼闊的行政區，共8里，選舉人數9058人，今天投票人數為4531人，投票率50.02%，結果1號無黨籍林蔣雪霞拿下1700多票、2號無黨籍吳萬福拿下2200多票、3號民眾黨提名的張瑞紘則獲得400多票，由吳萬福當選和平區長。

前和平區長林建堂曾任和平鄉代、中縣議員，妻子林蔣雪霞曾擔任他的特助，對地方事務嫻熟，此次「代夫出征」，卻因林建堂涉及賣官背信案，讓形象重創，使部分支持者轉移，開票到下午4點多，林蔣雪霞票數落後吳萬福，林蔣雪霞見大勢已去，尚未開完票就宣布敗選。

吳萬福曾是國民黨籍，2014年參選和平區長，以些微差距落敗，此次和平區長補選以無黨參選，他積極拜票爭取選民支持，並獲民進黨支持，最終打敗林蔣雪霞，今晚5點多自行宣布當選，現場歡聲雷動。吳萬福說，當選後這兩年期間，一定會好好的做好區鎮服務。

台灣民眾黨首次在原鄉推派人選，民眾黨主席柯文哲選前更三度赴和平為張瑞紘輔選，但林蔣雪霞與吳萬福地方實力深厚，柯文哲光環難以轉移給張瑞紘，白色力量未順利在和平插旗。

林蔣雪霞票數落後吳萬福，林蔣雪霞見大勢已去，尚未開完票就宣布敗選。記者余采瀅／攝影
林蔣雪霞票數落後吳萬福，林蔣雪霞見大勢已去，尚未開完票就宣布敗選。記者余采瀅／攝影

台灣民眾黨 投票率 柯文哲

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