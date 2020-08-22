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91歲阿嬤學畫不到1年 首次參賽就獲獎
農委會水土保持局南投分局舉辦「農村小童繪不繪活動」，共吸引6千餘件投稿，參賽者年齡最高為91歲、最低為4歲，其中91歲的黃凉妹學畫不到1年，卻一心將自己記憶中的農村樣貌描繪出來，獲得老頑童彩繪組佳作。
水保局南投分局指出，此次繪畫比賽投稿共6284件，分為5組，經網路人氣票選活動，並由知名美學教育專家及藝術家等3位評審評選後，共選出99件作品，今天在麗寶樂園Outlet Mall二期舉辦頒獎典禮，獲獎人除有獎金、獎狀，還可獲得價值超過2千元的「精質百寶箱」，並贈送每人2張「麗寶天空之夢摩天輪」票券。
參加繪畫比賽年齡最長的為91歲黃凉妹，她學畫不到1年，因年紀大執筆不易，但一心想將自己記憶中的農村樣貌描繪出來，讓大家感受純樸的農村風情，沒想到獲得佳績。黃凉妹笑說，首次參加繪畫比賽就獲獎，真的很高興。
活動現場還有「農萊市集」、「水保教具闖關」等活動，民眾只要到活動現場打卡，並到農村小童粉絲團按讚，進行闖關體驗，就可參加摸彩，有機會獲得機票、住宿券等多項大獎。
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