91歲阿嬤學畫不到1年 首次參賽就獲獎

農委會水土保持局南投分局舉辦「農村小童繪不繪活動」，共吸引6千餘件投稿，參賽者年齡最高為91歲、最低為4歲，其中91歲的黃凉妹學畫不到1年，卻一心將自己記憶中的農村樣貌描繪出來，獲得老頑童彩繪組佳作。

水保局南投分局指出，此次繪畫比賽投稿共6284件，分為5組，經網路人氣票選活動，並由知名美學教育專家及藝術家等3位評審評選後，共選出99件作品，今天在麗寶樂園Outlet Mall二期舉辦頒獎典禮，獲獎人除有獎金、獎狀，還可獲得價值超過2千元的「精質百寶箱」，並贈送每人2張「麗寶天空之夢摩天輪」票券。

參加繪畫比賽年齡最長的為91歲黃凉妹，她學畫不到1年，因年紀大執筆不易，但一心想將自己記憶中的農村樣貌描繪出來，讓大家感受純樸的農村風情，沒想到獲得佳績。黃凉妹笑說，首次參加繪畫比賽就獲獎，真的很高興。