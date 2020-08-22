彰化桃喜市集湧人潮 33攤創意、美食攤聚集溪畔

新冠肺炎疫情影響在地觀光，彰化市公所趁著疫情趨緩之際，將長達一公里多的八卦山天空步道化身為全國最長的幸福鵲橋，並打造八卦山塑造成為愛情的「聖山」，吸引觀光人潮。今明兩天還在八卦山腳下南郭坑溪舉辦「桃喜市集」，集結33家彰化與全台各地的人氣品牌店家設攤，吸引年輕族群與親子，活動飽受好評。

彰化市南郭坑溪是彰化縣內少數的溪流之一，從公園路一到自來水公司，沿途經過4個里。早期因泥沙水道淤積，常造成下游居民困擾，10多年前開始進行河道整治、景觀綠美化，近期靠著社區、學生維護，營造出美景。

華陽里長林榮聰說，居民對南郭坑溪的保護意識越來越高，加上南郭國小學生投入觀察、水質檢測和淨溪，近來各項活動、參訪也增多。