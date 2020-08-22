快開學了　彰化家扶獲善心企業捐款幫弱勢兒求學

快開學了，彰化家扶中心為弱勢孩子勸募獎助學金，今天在二林工商舉辦「2020矽品助學、夢想啟程獎助學金頒獎及彰化家扶愛的循環~暑期課輔安親班結業式」，矽品公司捐贈12萬元助學金，公司員工認捐303包文具，讓受扶助孩子可以安心求學。

上市公司矽品精密工業的彰化廠員工，成立矽品家扶佰元俱樂部，過去20年每月小額捐款給彰化家扶中心，聚沙成塔，捐款金額累計高達6800萬，善款除了推動扶幼，也認養340名國內兒少。矽品2009年4月在彰化設廠，也開始幫助彰化家扶中心，12年捐助金額累計900萬元。

開學前夕，矽品按照往例捐贈12萬元助學金，幫助彰化家扶60名成績優良的國小學童就學，矽品員工認捐303包文具給扶助兒童。彰化家扶展示今年暑假的5個暑期輔導班、144名學童的學習成果，到場的220名家扶兒童除了唱歌跳舞，還拿出作品展示。

今天立法委員謝衣鳳、縣府社會處處長王蘭心、秘書莊峻承、二林鎮長蔡詩傑、矽品公司經理顏慶和、二林工商秘書吳秀春、彰化家扶扶幼委員會主委廖慧珠、員林區扶幼委員會主委賴秋樺、兒童少年保護委員會主委蔡文瑞夫婦都出席，場面盛大。

彰化家扶今年暑期課輔班主題「生態保育、在地文化、生活的藝術、健康、飲食」，結合時事宣傳防疫觀念，多元課程例如漢詩吟唱、生態保育及自我保護念學習、各種手作課程、舞蹈、音樂、在地社區探訪文化學習、數理及英文等多樣化課程，拓展家扶兒童的視野，豐富暑假學習生活。

彰化家扶中心主任王震光表示，今年彰化家扶約有800位就讀幼兒園至研究所孩子需安心就學支持，感謝矽品捐贈助學金，安麗希望工場慈善基金會長期贊助課輔班經費，永溢環保科技公司贊助經費，只要社會大眾出一點力，即可成為投資家扶兒穩定就學的有力人士。