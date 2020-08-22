合歡山暗空公園太亮 南投觀光處：立刻改善燈光

南投縣政府合歡山國際暗空公園鳶峰觀星平台工程，因為設置燈具太多、太亮，引起天文愛好者擔心反而造成光害，南投縣觀光處長陳志賢今天表示，鳶峰停車場矮燈太亮問題，已經收到不少熱心民眾反映，將請包商立刻改善燈光，下周二將邀産官學研商共識和後續的維運管理模式。

陳志賢說，合歡山鳶峰友善觀星平台工程仍在測試尚未驗收，有關民眾反映的燈光問題，觀光處已邀暗空公園顧問及天文專家，依合歡山國際暗空公園管理公約内容全面檢視，並要求廠商立即改善，會先拆除停車場矮燈並檢討矮燈的角度、亮度、照色、數量、位置及開關時間。