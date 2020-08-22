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合歡山暗空公園太亮 南投觀光處：立刻改善燈光

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
合歡山國際暗空公園星空壯闊，縣府將邀產官學共同討論暗空公園經營。圖／南投縣政府提供
合歡山國際暗空公園星空壯闊，縣府將邀產官學共同討論暗空公園經營。圖／南投縣政府提供

南投縣政府合歡山國際暗空公園鳶峰觀星平台工程，因為設置燈具太多、太亮，引起天文愛好者擔心反而造成光害，南投縣觀光處長陳志賢今天表示，鳶峰停車場矮燈太亮問題，已經收到不少熱心民眾反映，將請包商立刻改善燈光，下周二將邀産官學研商共識和後續的維運管理模式。

陳志賢說，合歡山鳶峰友善觀星平台工程仍在測試尚未驗收，有關民眾反映的燈光問題，觀光處已邀暗空公園顧問及天文專家，依合歡山國際暗空公園管理公約内容全面檢視，並要求廠商立即改善，會先拆除停車場矮燈並檢討矮燈的角度、亮度、照色、數量、位置及開關時間。

下周二將邀産官學開會，研商暗空公園的發展共識、後續的維運管理模式、如何整合産業發展、環境教育宣傳及相關行銷推廣工作，包含星空季活動等五大議題的研商會議，希望打造優質友善的觀星環境，同時整合在地觀光業者共同發展星空産業鏈，並朝低承載分流、高品質、高價質、高安全的旅遊模式發展，提升整體旅遊品質。

合歡山國際暗空公園星空壯闊，縣府將邀產官學共同討論暗空公園經營。圖／南投縣政府提供
合歡山國際暗空公園星空壯闊，縣府將邀產官學共同討論暗空公園經營。圖／南投縣政府提供

合歡山 停車場

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