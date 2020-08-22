社福機構產品行銷難 慈愛教養院首創與超商合作帶人潮

新冠肺炎疫情衝擊社福機構募款，產品銷售也受影響，彰化慈愛教養院首創與超商當鄰居合作，成立身心障礙者「社區日間作業所」，超商顧客可延動線直接通往小作所，機構希望透過品牌帶來人潮，行銷社福產品。

政府近來積極建置身心障礙者社區日間作業所(又稱小作所），讓長期在家或從學校畢業的身心障礙者有適當去處，以助自立生活與融入社區，提升障礙者及家庭的生活品質。

彰化慈愛教養院爭取經費今天成立「熊快樂日間作業所」，就位在彰化市中山路三段的超商旁，是縣內第14家社區日間作業所，超商與小作所僅有一門之隔，動線引導超商顧客進到小作所銷售區。

社福機構產品行銷艱困，慈愛教養院考量現在服務業取向，原本有意經營超商，但考量到人力和管銷，最後將用地出租出去經營超商，並找到與他們理念相同的業者，向超商總公司爭取「開一扇門」。