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拿下口罩放風 彰化縣芳苑兩漁村今各踩街摸蛤好熱鬧
彰化縣芳苑鄉的芳苑村和漢寶村，今天不約而同舉辦濱海文化休閒活動；芳苑鄉結合新住民團體，表現異國文化融入台灣發揮相乘效果的特色，漢寶村由彰化縣養殖協會舉辦漁鄉風味親子遊，品嘗文蛤等海鮮料理，活動都熱鬧滾滾。
芳苑鄉芳苑村辦公室、社區發展協會和新住民團體，在普天宮廣場舉辦「蚵之鄉」活動，新住民婦女帶孩子身戴母國傳統服飾踩街，在地商店和漁民出動採蚵車、牛車載遊客到潮間帶遊玩，認識牡蠣從產地到餐桌的一生。
彰化縣養殖協會理事長楊福錦、總幹事陳一惇、副總幹事林保玲等人爭取縣政府補助，在漢寶園舉辦農漁市集，縣長王惠美、立法委員謝衣鳳都到場協助行銷農漁產品，參加的親子到漢寶園後面文蛤池「摸蛤兼洗褲」，在空曠水池摸蛤摸魚，不必戴口罩，玩得很開心。
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