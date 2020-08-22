台中購物節倒數計時！ 盧秀燕大啖必比登美食行銷台中

台中市經發局今天說，台中太平彭城堂台菜餐廳獲選為台北台中米其林指南2020的「必比登推介」店家，台中市長盧秀燕是該店的「粉絲」，日前與台中市議員李麗華等人品嘗店內米其林推薦的甘蔗粉蔥滷封肉刈包、麻油蛋松阪豬煮自種川七等美食，直呼「好吃！」

盧秀燕說，台中購物節倒數一周，累計消費登錄金額突破60億元，歡迎民眾到台中吃美食、拚經濟、中大獎。今天下午四時，她將到大里區內新商場，參與「大里GOGO購有禮好幸福活動。

彭城堂是原台中縣區唯一入選的店家，盧秀燕日前與經發局長張峯源、新聞局長黃國瑋、市議員李麗華、主任黃佳恬、太平區長許貴芳、國軍台中總醫院長洪恭誠等人到彭城堂品嚐美食。

彭城堂老闆劉俊宏說，台中29個行政區，其中16個行政區的農產品豐富，餐廳食材就從這16個行政區出產的，體現「吃在地，食當季」的精神，前菜「綠竹筍沙拉佐醉雞腿及冷溜馬鈴薯」，使用潭子的綠竹筍，以及后里的馬鈴薯。

盧秀燕特別愛店用的甘蔗粉蔥滷封肉刈包，焢肉搭配筍乾包進刈包後，加上店家特製的酸菜及花生粉，「好吃得不得了！」盧市長吃得意猶未盡，她還自備鍋子要帶一份回去與家人分享。

盧秀燕說，她任立委期間力爭米其林指南評鑑納入台中美食，時任行政院長的副總統賴清德也一口承諾，很高興今年的米其林指南，台中被列為評鑑城市，讓台中登上國際舞台、也讓全世界認識台中美食，是一件很棒的事，更感謝在台中各個角落辛苦從事美食料理的達人們，能夠入選「必比登推介」店家，非常恭喜他們。