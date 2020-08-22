影／3Q哥陳柏惟辦義剪也來「剪頭毛」酷帥設計師曝光了

立委陳柏惟今天上午在台中市龍井區普濟老人安養中心舉辦「3Q感謝祭」愛心義剪活動，邀請5名「我們」義剪團髮型設計師為老人家義剪，平時忙於跑行程的陳柏惟今天也請常幫他剪髮的髮型設計師陳忠漢幫他剪髮。陳忠漢說，陳柏惟是個起床就開始跑行程的人，沒有時間整理頭髮，因此幫他剪一頭跑行程時，汗不要流太多、好整理的台式髮型。

陳柏惟說，他在選後陸續舉辦假新聞工作坊、青年議題講座等，礙於疫情，沒有每場都公開，義剪活動為全民照護的一環，很高興能與美髮設計師合作。常有人說我們是年輕政黨、年輕政治人物，但其實我們照顧的是年輕的靈魂與台灣島上每一個人，並沒有因為年齡而做分類，未來不論是銀髮族、年輕人或兒童等族群，都會舉辦不同的議題講座與活動。

陳柏惟說明，陳忠漢只剪男生的頭髮，技術很好，常到國外如澳洲等地比賽、技術分享，是陳忠漢自己設計出來的，外國人都要跟陳忠漢學剪頭髮。

陳忠漢說，他在聚會中第一次見到陳柏惟，不知陳柏惟是政治人物，陳柏惟很熱情與他聊天，得知他是髮型設計師後，常到店裡剪髮。他幫陳柏惟剪的頭髮是結合日式油頭與前陣子歐美流行的側分在線梳Undercut，創造出適合台灣男士的台式風格髮型。