南投縣市區公車評鑑 偏鄉居民希望增加路線班次

南投縣政府為提升市區公車營運服務品質、改善營運績效，舉辦市區公車評鑑，評鑑結果，彰化客運獲得93.08分、南投客運90.49分、員林客運87.02分，主要問題包括站牌缺失、場站消防安全以及路線圖標示不清，縣府將督促客運業者加強管理，提供民眾更舒適、便捷、安全公車服務。

南投縣市區公車路線不多，1路及2路由南投客運經營，3路市區公車由南投客運、彰化客運及員林客運共同經營。這次縣府評鑑對象為南投客運6條路線(1、1A、1B、2號、3號及3A)、員林客運1條路線(3B)及彰化客運2條路線(3號、3A)。

評鑑項目包含，場站設施與服務、運輸工具設備與安全、旅客服務品質與駕駛員管理、無障礙之場站設施及服務、運輸工具設備與安全、公司經營與管理等。優等90分以上、80分以上未滿90分甲等，依此類推。

評鑑結果，南投客運得分為90.49分，扣分原因是「站牌缺失」、「場站消防安全」以及「路線圖標示不清」。彰化客運得分93.08分，扣分原因為「車廂內路線圖標示不清」、「下車鈴未標示清楚」、「車輛動態資訊」、「駕駛員服務滿意度」及「政策配合度」。

員林客運平均得分為87.02分，主要扣分原因是「路線站牌內容資訊」、「場站消防安全設施」、「車廂內路線圖標示不清」、「駕駛員服務滿意度」、「車廂整潔」、「政策配合度及無障礙設備」。

雖然市區公車評鑑成績不錯，但南投縣幅員廣大，偏鄉居民希望能多增加公車路線和班次，提供更方便的大眾運輸系統，但客運業者考慮成本，想要公車路線普及不容易，包括埔里、中寮、魚池、信義、集集等鄉鎮則由公所經營鄉鎮民行公車，提供居民基本搭車需求。