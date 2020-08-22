台中「美樂地」遍地開花 今年再啟動52座公園改善

台中市長盧秀燕重視兒童遊戲環境，上任後力推「台中美樂地計畫」，打造共融、友善並符合遊戲場安全規範的公園，去年已完成49座公園改善，建設局表示，今年規劃三梯次設計再改善52座公園；其中，第一梯次14座公園改善工程在8月底前陸續開工，特別融入當地特色文化，其餘預計10月底全數完工，讓台中市公園遊戲場更安全、更好玩。

建設局長陳大田表示，「台中美樂地計畫」持續翻轉各公園的兒童遊戲場，今年第一梯次14座公園已設計完成，8月陸續開工，分別是南區樹仔腳公園、南平公園、東區樂明公園、北屯區敦化公園、潭子區栗林公園、石牌公園、東勢區中正公園、外埔區水美公園、大東公園、大甲區幼獅公園、烏日區賢達公園、明道公園、興祥公園、自治公園，藉此點亮老舊公園，搖身成為具當地特色的衛星公園。

陳大田指出，美樂地計畫重新規劃的各座公園都有獨特主題，提供不同年齡孩童在遊戲互動同時，也能瞭解當地環境特色，例如南區樹仔腳公園融入賽車場概念，打造獨特的push bike場地；外埔區水美公園結合在地獨特義虎團文化；潭子區栗林公園與栗林車站元素結合，營造小小車站遊戲場；烏日區自治公園以太陽及溪流為元素，透過溪流跑道與「跳級過溪」意象的跳格子遊戲，提供孩童多元的遊戲想像空間。