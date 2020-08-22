快訊

扯！合歡山鳶峰大放光明 暗空公園變亮空公園

米其林摘星預測／王瑞瑤：密探到台中 這原因應該會很痛苦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中「美樂地」遍地開花 今年再啟動52座公園改善

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
外埔區水美公園模擬圖，今年啟動修善後，將結合在地獨特義虎團文化。圖／台中市建設局提供
外埔區水美公園模擬圖，今年啟動修善後，將結合在地獨特義虎團文化。圖／台中市建設局提供

台中市盧秀燕重視兒童遊戲環境，上任後力推「台中美樂地計畫」，打造共融、友善並符合遊戲場安全規範的公園，去年已完成49座公園改善，建設局表示，今年規劃三梯次設計再改善52座公園；其中，第一梯次14座公園改善工程在8月底前陸續開工，特別融入當地特色文化，其餘預計10月底全數完工，讓台中市公園遊戲場更安全、更好玩。

建設局長陳大田表示，「台中美樂地計畫」持續翻轉各公園的兒童遊戲場，今年第一梯次14座公園已設計完成，8月陸續開工，分別是南區樹仔腳公園、南平公園、東區樂明公園、北屯區敦化公園、潭子區栗林公園、石牌公園、東勢區中正公園、外埔區水美公園、大東公園、大甲區幼獅公園、烏日區賢達公園、明道公園、興祥公園、自治公園，藉此點亮老舊公園，搖身成為具當地特色的衛星公園。

陳大田指出，美樂地計畫重新規劃的各座公園都有獨特主題，提供不同年齡孩童在遊戲互動同時，也能瞭解當地環境特色，例如南區樹仔腳公園融入賽車場概念，打造獨特的push bike場地；外埔區水美公園結合在地獨特義虎團文化；潭子區栗林公園與栗林車站元素結合，營造小小車站遊戲場；烏日區自治公園以太陽及溪流為元素，透過溪流跑道與「跳級過溪」意象的跳格子遊戲，提供孩童多元的遊戲想像空間。

盧秀燕上任希望幫台中「降溫」，透過「增綠」計畫提升市民人均綠地比，目前排名全國第二名。盧秀燕說，增加綠地比增加建築快，「美樂地」將老舊公園改善，增加植樹，總目標要改造台中550座公園，今年底前可改善100座，是目前市民有感的施政。

台中市建設局表示，在美樂地計畫設計階段，會與地方代表多次訪談，聽取地方意見、需求，融合在地特色。圖／台中市建設局提供
台中市建設局表示，在美樂地計畫設計階段，會與地方代表多次訪談，聽取地方意見、需求，融合在地特色。圖／台中市建設局提供
台中市烏日區自治公園美樂地計畫模擬圖。圖／台中市建設局提供
台中市烏日區自治公園美樂地計畫模擬圖。圖／台中市建設局提供
這是目前台中「南區樹仔腳公園」實景照，8月動工改善，將融入賽車場概念，打造獨特的push bike場地。圖／台中市建設局提供
這是目前台中「南區樹仔腳公園」實景照，8月動工改善，將融入賽車場概念，打造獨特的push bike場地。圖／台中市建設局提供

盧秀燕 台中市

延伸閱讀

燕子市長重視用路安全 要求強力取締違規動力機械車輛

台中花博虧38億決算報告被退 藍綠互指審計處包庇林佳龍丶盧秀燕

盧秀燕要求協商政風處長 蔡清祥：已善盡誠意合法派任

預算被批超前除疫？ 盧秀燕：中央有特別預算地方配合

相關新聞

影／扯！合歡山鳶峰大放光明 暗空公園變亮空公園

合歡山國際暗空是日本、南韓之後亞洲第三座、台灣第一座國際暗空公園，南投縣政府也改造鳶峰作為首座觀星平台，將在9月19日啟...

統籌分配款短少 中彰投減支出

新冠肺炎疫情影響經濟，台中市接獲中央通知自9月到年底，統籌分配稅款每月減少撥付約2.63億元，南投縣已知今年統籌分配稅款...

台中「美樂地」遍地開花 今年再啟動52座公園改善

台中市長盧秀燕重視兒童遊戲環境，上任後力推「台中美樂地計畫」，打造共融、友善並符合遊戲場安全規範的公園，去年已完成49座...

暗空公園燈光「暗天不暗地」 清境民宿配合9點關燈

合歡山是國內最熱門賞雪景點，去年成為全台首座國際暗空公園後，也讓合歡山成為台灣環境指標。這次鳶峰裝設過多燈具引起議論，事...

中市8月連辦3場客家活動 邀民眾來趟客家文化之旅

台中市陽明客家協會主辦「張達京與客家族群豐原地區開發史系列活動」，8月21日起展開三場主題活動，以文化深根為主軸，日前已...

中市校園場地 只禁政治活動

台中市議會昨天審議台中市教育局提案修正「高中以下學校校園場地開放使用管理辦法」，未來申請校園場地不得從事政治或宗教活動，...

中市和平區長今補選 3強逐鹿

台中市和平區長今天補選，共3人參選，包括前和平區長林建堂妻子林蔣雪霞、前自由里里長吳萬福均以無黨參選，以及原國民黨的張瑞...

把關飲水 中市加水站增新規範

台中市區近年加水站日增，中市議會法規委員會昨天通過市府提出的食安衛生管理自治條例修正案，規定業者在販賣處張貼揭露管理人員...

南投抽檢冷飲冰品 不合格3件

炎炎夏日，民眾喜好吃冰消暑，南投縣衛生局從今年7月1日起，同步稽查抽驗現場調製冷飲冰品43家業者，共抽驗55件，結果公布...

后里台鐵舊宿舍 建機車停車場 可提供350格車位

台中市后里火車站周邊道路常因機車違規停車，影響交通及市容景觀，當地居民認為搭火車通學、通勤的學生、上班族可能是重要原因。...

彰化縣警察局長許錫榮上任兩個月 首度大幅調動30人

彰化縣警察局長許錫榮上任滿兩個月，首度大幅調動警察人事，共有30人，其中包括局員、警務員及派出所所長，以及多名刑事人員，...

大悲觀音超渡法會 為疫情祈福

喇榮開顯光明佛學會8月22、23日在彰化縣員林市舉辦「大悲觀音祈福超渡法會」，龍迦仁波切表示，法會將為凝聚眾人悲心祝禱持...

熱門新聞

為何罰「高記」不罰「鼎泰豐」？北市建管處說話了

大稻埕情人節煙火秀明晚登場 周邊道路交通管制

燕子市長重視用路安全 要求強力取締違規動力機械車輛

台東大頭蛇鑽車內 婦人嚇得驚聲尖叫

大稻埕七夕480秒煙火秀 明晚八時二十分登場

金門縣府新一波人事異動出爐 多位首長非專業惹爭議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。