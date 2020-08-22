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扯！合歡山鳶峰大放光明 暗空公園變亮空公園

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暗空公園燈光「暗天不暗地」 清境民宿配合9點關燈

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
合歡主峰瑪雅平台和星空是許多天文攝影迷的最愛。圖／莊家和提供
合歡主峰瑪雅平台和星空是許多天文攝影迷的最愛。圖／莊家和提供

合歡山是國內最熱門賞雪景點，去年成為全台首座國際暗空公園後，也讓合歡山成為台灣環境指標。這次鳶峰裝設過多燈具引起議論，事實上暑假以來合歡山遊客爆滿，夜間遊客上山賞星，車燈、手電筒和吵雜聲音，讓武嶺一帶如同夜市，干擾合歡山生態，如何維護爭取不易的暗空公園，政府和民眾都要省思。

合歡山國際暗空公園範圍，自鳶峰天文教育館以下2公里（台14甲線22.1公里處）直至小風口太魯閣國家公園管理處合歡山管理站（台14甲線37.1公里處），以道路中心線外推左右各500公尺，區域內包含鳶峰、昆陽、武嶺、合歡山莊、松雪樓、滑雪山莊、合歡山管理站等沿線景點。

國際暗空公園爭取不易，除了賞星條件之外，更重要的意義是維護環境，減少光害守住美麗的星空。南投縣政府、太魯閣國家公園和東勢林管處也訂定「合歡山國際暗空公園燈具照明管理辦法」，落實執行燈光「暗天不暗地」的理念。

包括室外照明:相對色溫(CCT)不得超出3000k。初始流明小於500可因特殊用途而未被遮罩。初始流明大於500須完全遮罩，光源中心位置不得超出燈罩底緣，並適當使用感應開關控制。日落後的明視度不得超出每平方公尺100燭光，個别標示的發光表面區域不得超出200平方英尺，探照燈、聚光燈、雷射燈禁止朝向水平上方使用。

但暗空公園的規定，有遊客認為不方便，例如有居民就覺得燈光不足沒安全感，清境觀光發展協會也推動「關燈公約」，約定到晚上九點一起關燈。一開始，有業者擔心關燈生意會不好，但是民宿協會全體決議通過關燈公約，一家一家去拜訪，讓業者達成關燈共識。

不過，暑假以來，合歡山連夜間都人潮滿滿，不少遊客拿著手電筒、開著車燈觀賞夜景，認為相當愜意，卻造成嚴重光害，南投縣政府推動「觀星禮儀」，希望車輛禁用遠光燈、停車後必須關閉車燈、禁用強光手電筒並需要將手電筒朝地面照明、光源勿直射天空，讓大家有更好的環境，觀賞星空。

合歡山氣象變換萬千，除了銀河外還可拍攝到雲海和雷雨胞。圖／莊家和提供
合歡山氣象變換萬千，除了銀河外還可拍攝到雲海和雷雨胞。圖／莊家和提供
合歡山鳶峰裝設燈光太亮，反而造成光害。圖／讀者提供
合歡山鳶峰裝設燈光太亮，反而造成光害。圖／讀者提供

合歡山 太魯閣國家公園 武嶺

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