中市8月連辦3場客家活動 邀民眾來趟客家文化之旅

台中市陽明客家協會主辦「張達京與客家族群豐原地區開發史系列活動」，8月21日起展開三場主題活動，以文化深根為主軸，日前已舉行「文化深根-自行車騎訪葫蘆墩圳」首場活動，8月25日將在台中市神岡區社口萬興宮，舉辦第二場張達京長生祿位祭典活動；8月28日將在豐原葫蘆墩文化中心舉行客家藝術文物展，展出客家6大主題，讓民眾感受客家藝術文化底蘊。

台中市客委會指出，張達京於1733年任岸裡大社通事，之後成立「張振萬墾號」開墾大豐原地區，社口萬興宮為感念張達京對地方的貢獻，特別安奉張達京長生祿位，紀念開墾大豐原地區貢獻最多的客家先驅。8月25日將在台中市神岡區社口萬興宮，舉辦第二場張達京長生祿位祭典活動，將由主獻官及禮官帶領全體陪祭人員虔誠祭拜行禮。

此外，第三場客家藝術文物展，將於8月28日在豐原葫蘆墩文化中心三樓展覽室舉辦開幕式，展期至9月20日止，展出客家茶、客家粄、客家菜、客家花布、客家餐具、客家竹藝6個主題，呈現客家藝術文化底蘊，喚起客家族群認知，也可讓民眾體驗客家文化之美。