影／扯！合歡山鳶峰大放光明 暗空公園變亮空公園
合歡山國際暗空是日本、南韓之後亞洲第三座、台灣第一座國際暗空公園，南投縣政府也改造鳶峰作為首座觀星平台，將在9月19日啟用。最近有天文愛好者到鳶峰意外發現，停車場設置20幾盞燈具大放光明，連星星都快看不見，暗空公園變成「亮空公園」讓人傻眼！
南投縣觀光處副處長林秀梅說，合歡山成為暗空公園後，觀星者增多，為了提供更好的觀星環境，改造鳶峰作為觀星平台，上星期便安裝照明系統，廠商最近正在逐一測試，燈光全亮並非常態。另外，也發現這些燈具亮度太高、照明角度會干擾觀星，已經要求廠商拆除，換上符合「暗天不暗地」原則的燈具，維護星空環境。
合歡山鳶峰最近打造觀星平台，讓天文迷相當興奮，不少人提前上合歡山體驗，但看到鳶峰竟裝了許多燈具，大放光明，在國內天文社團引起熱烈議論，天文愛好者直說，「太扯，這樣的燈光環境與國際暗空公園的要求背道而馳」。
一名天文愛好者說，20日夜晚天氣稍好，下班趕緊回家後，夜晚匆忙上山一探究竟，到鳶峰停車場已經接近晚間12時，令人憂心的事情發生了。
整個停車場爆亮，猶如20輛開著大燈的車輛照亮夜空，以往遊客進入停車場，聽到的聲音是「哇！好多星星喔！」，現在卻聽到「耶！星星好少喔！」，因為光度爆表，目視只能看到3等星，也影響夜行性生物。
天文愛好者說，一般遊客可能會很開心，因為拍照打卡都不用開補光燈，習慣拍攝30秒銀河的民眾，使用ISO100以上環境就曝光過度；真心希望國際暗空公園不要成為下一個石虎公園，將石虎趕走後，成為打卡的景點，讓國際暗空公園成為國際笑話。他們建議減少燈具數量和亮度，晚間9點後關閉燈光，停車場入口改用反光板或反光線條取代燈具。
林秀梅說，最近重新整理鳶峰環境作為觀星平台，廠商最近設置燈具照明系統正在測試，部分時間會全部亮燈，以檢測系統是否穩定。不過，廠商使用的燈具照明太亮且光線會反射，干擾觀星環境，已要求廠商更換照明燈具，符合暗空公園燈具標準。之前有遊客抱怨鳶峰停車場照明不足，暗空公園倡導友善環境，希望遊客到暗空公園，也盡量減少燈光，一起維護觀星環境。
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