影／中市和平區長明補選 柯文哲三度赴和平輔選

台中市前和平區長林建堂涉準收受賄賂罪與背信罪，遭撤職並停止任用1年，明日將舉行和平區長補選，共3人參選，前和平區長林建堂妻子林蔣雪霞以無黨參選，另名參選人是無黨的吳萬福，原國民黨的張瑞紘改披台灣民眾黨戰袍，這是白色力量首次插旗原鄉，台北市長、民眾黨主席柯文哲今日下午赴和平區幫張瑞紘輔選，盼獲選民支持。

和平區是台中29區面積最遼闊的行政區，選舉人數9000餘人，其中梨山里、博愛里、南勢里為3大票倉。和平區長補選競爭激烈，前區長林建堂曾任和平鄉代、中縣議員，妻子林蔣雪霞曾擔任丈夫特助，對地方事務嫻熟，此次「代夫出征」希望接棒林建堂未完成的工作；國民黨副議長顏莉敏曾赴和平幫林蔣雪霞站台。

前自由里長吳萬福曾是國民黨籍，2014年參選和平區長，以些微差距落敗，此次和平區長補選以無黨參選，選前也積極掃街拜票，盼獲選民支持。

原國民黨籍的張瑞紘，在2018和平區長選舉以39％得票率輸給得票率過半的林建堂，這次捲土重來，改披民眾黨戰袍參選。柯文哲、立委高虹安今天下午陪同張瑞紘掃街拜票，柯說，選情非常激烈，但仍對候選人深具信心。

柯文哲說，在原鄉打選戰很辛苦，都會區都在網路或電視上認識候選人，原鄉沒辦法，純粹靠網路、臉書效果不佳，候選人相對要勤勞一點，靠握手拉近人與人之間的距離。