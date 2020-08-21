中部大型就業博覽會今登場 媒合率逾4成

勞動部勞動力發展署中彰投分署今天攜手台中市勞工局舉辦中部大型就業博覽會，現場有51家廠商提供超過4千個工作機會，吸引求職人潮，主辦單位在下午就博會結束後統計，初步媒合率逾四成。

勞動部長許銘春今天說，為協助求職者順利找到工作，勞動部以往都會從上半年就開始在各地陸續舉辦中大型徵才活動。今年因疫情的關係，上半年的就博會都改為線上活動；所幸台灣疫情控制得當，廠商的求才需求也在5、6月間開始回溫，因此特別規畫在北、中、南區增辦3場大型的就業博覽會，讓廠商和求職者可以面對面地了解彼此的需求，增加媒合的成功率。

今天的中部大型就業博覽會在逢甲大學登場，現場51家廠商提供超過4千個工作機會，製造業及服務業知名廠家如大立光電、今國光學、王品集團、海底撈及全家便利商店等大廠雲集，吸引求職者參與。

勞動部長許銘春今天到台中為求職者加油打氣。她說，今天的就業博覽會職缺橫跨科技業、製造業及服務業等中部主要產業，中高階職缺占4成以上，看到在場許多企業為募集優秀人才，在商業經營之外，釋出優渥的員工福利方案及提供人才培育機制，值得肯定，快樂的員工創造幸福的企業，也讓台灣企業能永續發展及再提升。

中彰投分署長林淑媛說，今年勞動部針對15歲到29歲青年推出「衝就業」、「練專長」及「興僱用」多項專案計畫，現場設計「we fight together」青年就業衝一波專區，提供職涯諮詢、訓練及創客技術體驗，吸引求職者探索。

彰化張姓應屆畢業生說，畢業時很擔心工作不好找，也怕被騙，今天與同學一起參與就博會，現場很多知名大廠，他的目標是連鎖服務業。

林淑媛說明，來不及參與的求職者也別擔心，可逕洽轄區各就業中心，由專人客製化提供協助。