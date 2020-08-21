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歡慶開園17周年 中部科學園區不畏疫情逆勢成長

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
中部科學園區今天為歡慶17周年，舉辦「中科17充滿奇蹟」慶祝活動，熱鬧登場。圖／中科管理局提供
中部科學園區今天為歡慶17周年，舉辦「中科17充滿奇蹟」慶祝活動，熱鬧登場。圖／中科管理局提供

中部科學園區今天歡慶17周年，舉辦「中科17充滿奇蹟」慶祝活動。中科管理局長許茂新說，中科去年營業額創下7972億元歷史新高，今年1到4月營業額達2901億元，較去年同期逕升15.5％，展望今年園區營運，半導體產業在AI人工智慧、5G、居家遠距應用等終端多元應用發展下，以及先進科技製程產能強勁開出，今年年營業額可望再攀高峰。

「中科17充滿奇蹟」慶祝活動今天上午十時登場，由17名受邀到場的貴賓以震撼力的擊鼓聲，象徵中科集結產官學研跨界能量推動跨域合作再創大肚山傳奇，為活動揭開序幕。

台灣科學工業園區同業公會副理事長蔡國洲及立委楊瓊櫻、何欣純、黃國書、竹科管理局長王永壯，上百家廠商CEO代表、大學校長等約250名嘉賓到場祝賀。

許茂新說，中科去年年營業額創歷史新高後，今年1到4月營業額達2901億元，較去年同期逕升15.5％，截至上個月底，園區創造共5萬1686個就業機會，營運就業成長雙引擎，同創歷史新高。

許茂新指出，感謝所有廠商為園區所做的努力，地方政府及在地鄉親對園區開發的支持，更鼓勵廠商投入創新研發挹注園區成長動能，引進多元類型的新創事業，帶領園區轉型成為智慧綠能與數位經濟型態的科學園區。

許茂新強調，今年預計招商廿家廠商，投資額300億，上半年已招商15家，投資額230億，今年預期能達標，二林園區廠商達28家，招商600億元。

今天的周年慶以表揚創新研發及環保節能節水績優廠商為主軸，頒發創新產品獎、產業貢獻獎、園區創業(新)育成中心培育優質廠商、高科技產業節能節水績優廠商等獎項。

友達A-Team社團舞蹈表演以及后里薩克斯風愛樂社演奏，展現園區科技與人文、工作與生活結合的樂活，共享中科成長喜悅。

中部科學園區今天為歡慶17周年，舉辦「中科17充滿奇蹟」慶祝活動，在17名受邀到場的貴賓以震撼力的擊鼓聲中，揭開序幕。圖／中科管理局提供
中部科學園區今天為歡慶17周年，舉辦「中科17充滿奇蹟」慶祝活動，在17名受邀到場的貴賓以震撼力的擊鼓聲中，揭開序幕。圖／中科管理局提供

半導體 周年慶 何欣純

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