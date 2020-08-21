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影／斯巴達障礙跑競賽台中開跑！今年新增「小勇士賽」

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
「斯巴達障礙跑競賽」（Spartan Race）9月12、13日將在台中國立台灣體育運動大學田徑場登場，今天專業教練帶健身操，設置藥球、波皮兩個項目，由消防隊員與台中夢想家青年隊球員進行「看誰做最快」記者喻文玟／攝影
「斯巴達障礙跑競賽」（Spartan Race）9月12、13日將在台中國立台灣體育運動大學田徑場登場，今天專業教練帶健身操，設置藥球、波皮兩個項目，由消防隊員與台中夢想家青年隊球員進行「看誰做最快」記者喻文玟／攝影

美國NBC評選為最佳障礙路跑品牌「斯巴達障礙跑競賽」（Spartan Race）9月12、13日將在台中國立台灣體育運動大學田徑場登場。台中市運動局去年首度引進在正式的體育場館舉辦，吸引近3500位喜愛挑戰的國內外好手參賽，今年特別新增專為小朋友舉辦的「Spartan Kids小勇士賽」，鼓勵親子一起運動，挑戰極限！

運動局長李昱叡表示，台灣斯巴達障礙跑競賽2016年首度引進，多在北部選空曠場地舉辦，台中去年引進並在正式運動場館進行，迴響熱烈。市長盧秀燕要鼓勵親子運動，今年新增4歲至14歲「小勇士賽」，目前已有700多人報名。

今年的斯巴達小勇士特別不一樣，與夢田文創動畫影片「小兒子」跨域合作。創辦人蘇麗媚表示，參加斯巴達是陪伴孩子共同成長的好機會，可以讓親子留下美好的回憶，一生至少要參加一次。

今天宣傳活動由專業教練帶健身操，強調防疫新生活隨時隨地都可健身，並設置藥球、波皮兩個項目，由消防隊員與台中夢想家青年隊球員進行「看誰做最快」PK，搶先體驗賽事關卡，展現滿滿活力與體力。

運動局長李昱叡說，斯巴達障礙跑是近年出現的新形態障礙賽，以泥濘、高繩、繩索等障礙風靡全球冒險好手，今年受疫情影響不開放國外選手報名參賽，但仍不減挑戰者的熱情，吸引眾多冒險好手報名參加，成人組已有1200人報名。小勇士賽9月12日舉行、成人賽事9月13日。

今年斯巴達障礙在台體大田徑場，將設計賽道總長5公里，沿途設置20項障礙挑戰關卡「跑、跳、擲、攀爬、匍匐前進」等，常見健身器材有戰繩、跳箱、扔球、提水桶等項目會納入關卡中。李昱叡說，「小勇士賽」的關卡會等報名結束後，根據小朋友的年齡層和人數設計。

斯巴達小勇士報名網址：https://kwankwan.kktix.cc/events/2020spartankids。斯巴達體育館成人報名梯次共分菁英組、分齡競爭組、公開組等項目，報名網址：https://bit.ly/2ZcQ0cu

「斯巴達障礙跑競賽」（Spartan Race）9月12、13日將在台中國立台灣體育運動大學田徑場登場。台中市運動局去年首度引進在正式的體育場館舉辦，吸引近3500位喜愛挑戰的國內外好手參賽，今年特別新增專為小朋友舉辦的「Spartan Kids小勇士賽」。記者喻文玟／攝影
「斯巴達障礙跑競賽」（Spartan Race）9月12、13日將在台中國立台灣體育運動大學田徑場登場。台中市運動局去年首度引進在正式的體育場館舉辦，吸引近3500位喜愛挑戰的國內外好手參賽，今年特別新增專為小朋友舉辦的「Spartan Kids小勇士賽」。記者喻文玟／攝影
「斯巴達障礙跑競賽」（Spartan Race）9月12、13日將在台中國立台灣體育運動大學田徑場登場，今天專業教練帶健身操，設置藥球、波皮兩個項目，由消防隊員與台中夢想家青年隊球員進行「看誰做最快」記者喻文玟／攝影
「斯巴達障礙跑競賽」（Spartan Race）9月12、13日將在台中國立台灣體育運動大學田徑場登場，今天專業教練帶健身操，設置藥球、波皮兩個項目，由消防隊員與台中夢想家青年隊球員進行「看誰做最快」記者喻文玟／攝影
「斯巴達障礙跑競賽」（Spartan Race）9月12、13日將在台中國立台灣體育運動大學田徑場登場。台中市運動局去年首度引進在正式的體育場館舉辦，吸引近3500位喜愛挑戰的國內外好手參賽，今年特別新增專為小朋友舉辦的「Spartan Kids小勇士賽」。記者喻文玟／攝影
「斯巴達障礙跑競賽」（Spartan Race）9月12、13日將在台中國立台灣體育運動大學田徑場登場。台中市運動局去年首度引進在正式的體育場館舉辦，吸引近3500位喜愛挑戰的國內外好手參賽，今年特別新增專為小朋友舉辦的「Spartan Kids小勇士賽」。記者喻文玟／攝影

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