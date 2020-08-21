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后里原台鐵宿舍變機車停車場 350機車格免費停

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
后里區公所向台鐵局爭取二筆原台鐵宿舍土地，作為興闢機車停車場使用，初估可提供350個停車位。記者余采瀅／攝影
后里區公所向台鐵局爭取二筆原台鐵宿舍土地，作為興闢機車停車場使用，初估可提供350個停車位。記者余采瀅／攝影

台中后里火車站因站前街道不寬，加上學生、后科員工機車通勤族，常將車輛停放周邊狹窄道路上，影響市容及交通大打結。后里區公所向台鐵局爭取二筆原台鐵宿舍土地，作為興闢機車停車場使用，初估可提供350個停車位，對於亟需停車場的后里地區機車通勤族而言，稍可減緩停車位不足的現象。

立委楊瓊瓔今早偕同台中市議員陳本添、台鐵局、台中市停車管理處及后里區長賴同一前往后里區義里段330、445地號現勘，該地號過去是台鐵宿舍。為解決停車位不足問題，后里區長賴同一說，因應舉辦花博及台灣燈會，市府向台鐵局租用閒置宿舍用地闢建機車停車場，約可提供350格機車停車位，大幅改善后里車站周邊停車問題。

陳本添說，后里火車站旁老舊宿舍成治安死角，藉由市容整理、增設停車場，將提升公共安全、增加觀光能量。去年因應台灣燈會人潮，他繼續爭取台鐵宿舍拆除後闢建機車停車場，由交通局停管處編列預算委託后里區公所向台鐵承租，以解決后里車站週邊停車問題。

交通局停管處表示，利用機車停車場多是火車通勤族，市府考量改為收費後增加民眾負擔，也使車站周邊違規停車、交通亂象再現，因此同意由停管處編列經費補助后里區公所繼續向台鐵局續約承租。

楊瓊瓔強調，停車位不足一直以來是市府及公所亟欲解決的問題，后里火車站旁的台鐵局宿舍荒廢許久，因此2年前市府規劃拆除原台鐵宿舍，活化利用設置機車停車場，讓當地交通更便利，也進一步帶動在地觀光發展。

后里區公所向台鐵局爭取二筆原台鐵宿舍土地，作為興闢機車停車場使用，初估可提供350個停車位。記者余采瀅／攝影
后里區公所向台鐵局爭取二筆原台鐵宿舍土地，作為興闢機車停車場使用，初估可提供350個停車位。記者余采瀅／攝影

台鐵 停車場 宿舍

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