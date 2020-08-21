台中和平區長22日補選 中橫便道增加2開放時段
台中市和平區長將在8月22日辦理補選，為方便梨山地區民眾返鄉投票，自21日下午2時起至23日，中橫便道開放時段多增加2時段，24日恢復正常3開放時段。
前台中市原住民自治區和平區長林建堂涉及收賄及背信罪，經公務人員懲戒委員會撤職及停止任用1年，選委會將在8月22日辦理補選。
為方便梨山居民返鄉投票，公路總局谷關工務段表示，增加中橫便道開放時段，由原本3個開放時段增加2個為5個開放時段，21日下午2時開始，分別為上午7時、10時、中午12時，下午2時、4時30分，24日則恢復為原本3開放時段。
和平區長補選共有3人登記參選，分別為無黨籍的林建堂妻子林蔣雪霞、曾任和平區自由里長的吳萬福，吳萬福原為國民黨，此次以無黨籍登記參選，並獲得民進黨支持；以及披掛台灣民眾黨戰袍的張瑞紘，他獲黨主席、台北市長柯文哲多次站台。
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