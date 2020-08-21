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疫情衝擊稅收 南投縣統籌分配稅款減少1.95億

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長林明溱希望中央降低前瞻建設地方配合款比率，以免影響地方建設。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱希望中央降低前瞻建設地方配合款比率，以免影響地方建設。圖／南投縣政府提供

新冠疫情衝擊衛生經濟，除了企業營收減少，政府投入大筆預算推動多項紓困、振興方案，也衝擊縣府稅收。財政部最近便通知各縣市政府，統籌分配稅款將減少，南投縣就減少1.95億元，針對財政缺口，南投縣財政處表示，會管控支出，檢討差旅費等費用，避免不必要的支出。

南投縣財政困難，南投縣議員賴燕雪也認為，為提高歲入來源，縣政府應要求修正「財政收支劃分法」，要求增加南投縣統籌分配稅款額度，避免縣府建設得舉債，造成窮縣越來越窮。

南投縣財政處表示，最近接到財政部通知，今年統籌分配稅款因為疫情關係短少100多億，南投縣減少1.95億元，希望縣政府預先管控規畫，減少支出。

南投縣長林明溱，建設地方縣府責無旁貸，不過中央建設經費，常要地方政府配合款，對南投縣政府卻是一大負擔，而且這幾年中央財稅政策，並沒有為地方開源，去年行政院長蘇貞昌提出取消印花稅，今年又因為疫情，觀光、旅宿業者減免房屋稅、地價稅，幾乎都是地方稅，中央卻很少提到如何幫助縣市政府填補這些稅收缺口。

除了統籌分配稅款減少，前瞻計畫等建設，地方都得分配部分配合款，南投縣雖然比率較低，配合款比率也要18%，縣府爭取建設最多，負擔越大。南投縣議會也關心，南投縣財政收入減少、支出增加，長此以往，會壓垮財政或導致建設停滯，呼籲縣府爭取降低地方配合款。

縣府表示，目前前瞻建設不少，地方配合款跟著加重，地方稅僅賴房屋稅和地價稅，收入相當有限，縣長林明溱認為，希望中央能將南投縣地方配合款從18%降至10或8%，也會請立委協助爭取降低地方配合款，順利推動建設造福縣民。

疫情 林明溱 行政院

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