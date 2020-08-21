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民眾夏日吃冰消暑小心生菌數 衛生局展開稽查抽驗
炎炎夏日，民眾喜好吃冰消暑，各地衛生單位同步展開夏季現場調製冷飲冰品稽查抽驗，南投縣自今年7月1日起，展開縣內臨檢稽查43家業者，共計抽驗55件，結果公布發現包括生菌數、大腸桿菌及大腸桿菌群超標不合格件數共3件，分別為茶飲2件及冰品1件等，將要求限期改善並複驗後，冰品1件移送屏東縣衛生局處辦。
衛生局指出，今年夏季抽驗現場調製飲冰品衛生檢驗外，並加強輔導業者做好自主衛生管理，注意從業人員的個人衛生，並抽驗的冷飲冰品茶葉、青草茶原料、咖啡飲料、食用冰塊、茶飲料、冰品及配料等，要求製冰用的濾水器定期更換濾心，冰杓勿直接置於製冰槽內，以免造成冰塊污染等風險。
另基於中元節市面上各類祭拜食品陸續推出，衛生局已針對傳統市場小吃攤、超市及傳統市場等販售業者，針對碎脯類、糕餅類、米麵製品、豆製品食及休閒食品等進行檢查抽驗，希望讓民眾吃的安心。
衛生局同時提醒民眾夏日為病菌滋生季節，請多洗手、注意飲食衛生，注意是否完整包裝及清楚標示品名及內容物。如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽南投縣政府衛生局服務專線049-2231994。
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