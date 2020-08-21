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東海大學郵局走過一甲子 11月將熄燈師生不捨

中央社 / 台中21日電

座落在東海大學校園內仿唐式建築內的東海大學郵局已有64年歷史，近年來因郵務量減少，東海大學郵局即將在11月遷離校園，許多校友、師生感到不捨，紛紛前往朝聖懷念。

東海大學郵局成立於1956年9月6日，在東海大學創校後隔年進駐到黑瓦、紅磚、水泥牆面的仿唐式建築內，至今服務東海師生已經超過一甲子的歲月，協助師生存提款、收寄郵件、包裹等。

近年來隨著電子網路興起，郵件量縮減，加上建物老舊，郵務人員辦公空間狹隘，台中郵局決定將東海大學郵局遷移至台灣大道上的台中電腦備援中心1樓營業。

台中郵局副局長陳湘慈表示，東海大學郵局創立至今已64年，郵局內有5名員工，但因電子網路時代來臨，郵務量逐年下降，將郵局遷移出校園後，未來，校內郵局舊址仍保留ATM、i郵箱等，郵局新址將擴大服務更多民眾。

東海大學指出，多年來，東海大學郵局協助師生書信往返、寒暑假時學生寄行李、包裹等，郵局內乘載許多東海人的回憶，郵局原定在6月遷離，但消息一出，許多師生紛感不捨，校方協調後，郵局將營業到11月2日65週年校慶當天。

東海大學指出，東海大學郵局遷出後，原址將保留郵務代辦所，該建物後續校方將研擬活化使用，將朝觀光休憩、建築研究發展。

東海大學 郵局 建築

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